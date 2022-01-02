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رئيس التحرير
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رياضة

كأس الأمم الإفريقية.. حسن شحاتة يتفوق على 27 مدربا عانقوا التاج الإفريقي

صدى البلد

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها في الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022.

ويعد عدد المدربين الفائزين بلقب كأس الأمم الإفريقية منذ انطلاقها عام 1957 بإثيوبيا 27 مدربا؛ من ضمنهم 11 مدربا ينتمون للقارة السمراء و15 من أوروبا ومدرب واحد من أمريكا الجنوبية.

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ويعتبر حسن شحاته المدير الفني التاريخي للمنتخب الوطني هو المدرب الأكثر فوزا بالبطولة حيث سبق وحقق ثلاثة ألقاب مع المنتخب المصري في أعوام 2006, 2008, و2010 كما إنه المدرب الوحيد الذي قار منتخب بلاده للتويج بلقب البطولة في ثلاث نسخ متتالية.

وبدأ حسن شحاته مشواره في مجال التدريب فور اعتزاله، وحصل على أول لقب افريقي كمدرب في عام 2003 مع منتخب مصر للشباب.

ونجح في تحقيق إنجازات عديدة ومهمة خلال فترة تدريبه للمنتخب المصري من 2004 إلى 2011, ويعد شحاته أطول ومن شغل هذا المنصب في تاريخ منتخبنا الوطني.

وصعد شحاته بالمنتخب المصري إلى المركز التاسع في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”, كما إنه حصل على جائزة الكاف لأفضل مدرب في إفريقيا لعام 2008 وصنف كأفضل مدرب في إفريقيا عام 2010 في ترتيب الاتحاد الدولي وتم اختياره ضمن أفضل 5 مدربين في تاريخ القارة الإفريقية.

الجدير بالذكر أن الفرنسي هيرفي رونار استطاع الفوز بلقبين في كأس الأمم الإفريقية مع منتخبين مختلفين وهما منتخب زامبيا عام 2012 وساحل العاج عام 2015.

كما إن الغاني تشارلز غيامفي متعادل مع الفرنسي هيرفي برصيد لقبين نجح في تحقيقهم مع المنتخب الغاني في أعوام 1963 و1965.

وإليكم أسماء المدربين الذين فازوا بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم منذ سنة 1957:

1957: مصر (مراد فهمي)

1959: مصر (المجري بال تيتكوش)

1962: إثيوبيا (اليوغوسلافي سلافكو ميلوسيفيتش)

1963: غانا (تشارلز غيامفي)

1665: غانا (تشارلز غيامفي)

1968: الكونغو كينشاسا (المجري فيرنك شاناد)

1970: السودان (التشيكي ييري شتاروشت)

1972: جمهورية الكونغو (امويين بيبانزولو)

1974: زائير ء كونغو الديموقراطية سابقا (اليوغوسلافي بلاغوخوي فيدينيتش)

1976: المغرب (الروماني جورج مارداريسكو)

1978: غانا (فريد اوسام ديودو)

1980: نيجيريا (البرازيلي اوتو غلوريا)

1982: غانا (تشارلز غيامفي)

1984: الكاميرون (اليوغوسلافي رادي أوغنانوفيتش)

1986: مصر (الويلزي مايك سميث)

1988: الكاميرون (الفرنسي كلود لوروا)

1990: الجزائر (عبد الحميد كرمالي)

1992: كوت ديفوار (يوو مارسيل)

1994: نيجيريا (الهولندي كليمانس فيسترهوف)

1996: جنوب إفريقيا (كليف باركر)

1998: مصر (محمود الجوهري)

2000: الكاميرون (الفرنسي بيار لوشانتر)

2002: الكاميرون (الألماني فيلفريد شايفر)

2004: تونس (الفرنسي روجيه لومير)

2006: مصر (حسن شحاتة)

2008: مصر (حسن شحاتة)

2010: مصر (حسن شحاتة)

2012: زامبيا (الفرنسي هيرفي رونار)

2013: نيجيريا (النيجيري ستيفن كيشي)

2015: كوت ديفوار (الفرنسي هيرفي رونار)

2017: الكاميرون (لبلجيكي هوغو بروس)

2019: الجزائر (جمال بلماضي)

الأمم الأفريقية الكاميرون المدير الفني التاريخي حسن شحاته أول لقب افريقي منتخب مصر

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