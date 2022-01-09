دلتاكرون.. قبرص تكشف عن متحور جديد لـ كورونا| تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في قبرص عن اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا أطلقت عليه اسم "دلتاكرون"، والذي قالت إن تسميته جاءت لأنه يحتوي على خليط من متحوري، "دلتا" و"أوميكرون".



وحسب "سايبرس ميل"، قال وزير الصحة القبرصي ليونتيوس كوستريكيس في بيان إنه تم اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا، من قبل أطباء وباحثين قبارصة يحتوي على خليط من سلالتي "دلتا" و"أوميكرون"، وأطلق عليه "دلتاكرون" نظرًا لحمل السلالة مزيجا بين المتحورين.

وكشف كوستريكيس عن أنه يتولى متابعة الأمر مع فريق من الأطباء والباحثين العاملين في مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الفيروسات الجزيئي بجامعة قبرص، مؤكدًا أن السلالة جديدة لفيروس كورونا ظهرت في قبرص.

وأضاف وزير الصحة في قبرص إن المتحور الجديد "دلتاكرون" يشترك في الخلفية الجينية مع متحوري دلتا وأوميكرون، ويجمع الطفرات الجينية للمتحورين.

وأكد وزير الصحة في قبرص أن هناك عددا كبيرا من الطفرات الموجودة سابقا فقط في حالات أوميكرون، تختلف عن المتحورات الأخرى وتحتوي على 30 طفرة، لافتا إلى اكتشاف هذه الجينات بعناية في العينات المأخوذة.

وتابع بأن الأطباء في بلاده اكتشفوا السلالة الجديدة في عينات من 25 شخصا في قبرص، 11 منهم أدخلوا المستشفى بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن تواتر الطفرات أعلى بين أولئك الموجودين في المستشفى مما قد يعني أن هناك علاقة بين "دلتاكرون" ودخول المستشفيات.

وكشف في بيان أصدرته وزارة الصحة القبرصية، أنه لا يزال من السابق لأوانه التنبؤ بما إذا كان "دلتاكرون" أشد قوة من دلتا وأوميكرون، منوهًا إلى أنه سيجري الإعلان عن مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي الأسبوع القادم.