عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دلتاكرون.. قبرص تكشف عن متحور جديد لـ كورونا| تفاصيل

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة في قبرص عن اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا  أطلقت عليه اسم "دلتاكرون"، والذي قالت إن تسميته جاءت لأنه يحتوي على خليط من متحوري، "دلتا" و"أوميكرون".


وحسب "سايبرس ميل"، قال وزير الصحة القبرصي ليونتيوس كوستريكيس في بيان إنه تم اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا، من قبل أطباء وباحثين قبارصة يحتوي على خليط من سلالتي "دلتا" و"أوميكرون"، وأطلق عليه "دلتاكرون" نظرًا لحمل السلالة مزيجا بين المتحورين.

وكشف كوستريكيس عن أنه يتولى متابعة الأمر مع فريق من الأطباء والباحثين العاملين في مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الفيروسات الجزيئي بجامعة قبرص، مؤكدًا أن السلالة جديدة لفيروس كورونا ظهرت في قبرص.

وأضاف وزير الصحة في قبرص إن المتحور الجديد "دلتاكرون" يشترك في الخلفية الجينية مع متحوري دلتا وأوميكرون، ويجمع الطفرات الجينية للمتحورين.

أعراض جديدة لمتحور أوميكرون تظهر على الأطفال.. تعرف عليها

شاكر: نعمل على مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان بتكلفة 3 مليارات دولار

وأكد وزير الصحة في قبرص أن هناك عددا كبيرا من الطفرات الموجودة سابقا فقط في حالات أوميكرون، تختلف عن المتحورات الأخرى وتحتوي على 30 طفرة، لافتا إلى اكتشاف هذه الجينات بعناية في العينات المأخوذة.

وتابع بأن الأطباء في بلاده اكتشفوا السلالة الجديدة في عينات من 25 شخصا في قبرص، 11 منهم أدخلوا المستشفى بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن تواتر الطفرات أعلى بين أولئك الموجودين في المستشفى مما قد يعني أن هناك علاقة بين "دلتاكرون" ودخول المستشفيات.

وكشف في بيان أصدرته وزارة الصحة القبرصية، أنه لا يزال من السابق لأوانه التنبؤ بما إذا كان "دلتاكرون" أشد قوة من دلتا وأوميكرون، منوهًا إلى أنه سيجري الإعلان عن مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي الأسبوع القادم.

دلتاكرون فبرص متحور كورونا اوميكرون دلتا

ترشيحاتنا

بعد زلزال القاهرة الكبرى والإسكندرية.. دعاء يحفظك من الهزات الأرضية والكوارث

بالتزامن مع مصر.. زلزال بقوة 6.4 بمقياس ريختر يضرب مرسين التركية

السبب وراء إصرار مصطفى فتحي على الرحيل للتعاون السعودي

4 فتيات وشابين.. الضفادع البشرية تبحث عن المفقودين في حادث سقوط سيارة في النيل بالجيزة| صور

شعرت به مصر.. زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب قبرص

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

سيدة تطلب من زوجها الاستحمام قبل العلاقة والزوج يرفض.. والإفتاء تحسم الجدل

شعرت به مصر.. زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب قبرص

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

ضرب الموبايل في الخلاط.. عرض ساحر فرنسي يتسبب في ضحك السيسي.. شاهد

زوجته تفجر مفاجأة.. خطأ طبي تسبب في وفاة وائل الإبراشي.. تفاصيل

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

رده غير متوقع.. تعليق طليق نيللي كريم بعد وصفها لأزواجها السابقين بـ«الباكابورت»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مدوية.. اغتصاب مضيفتين بريطانيتين على متن طائرة أمريكية والمملكة ترفض التدخل

بالدليل.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بعارضة أزياء تونسية |فيديو

بالأعلام والتهليل .. فرحة عارمة لوفد أردني في منتدى شباب العالم | شاهد

أسباب برودة الأطراف في الشتاء وطرق علاجها

فيديو

فيديوجراف.. ومن الطب ما قتل.. هل خطأ طبي وراء وفاة وائل الإبراشي

نفس الاسم والمهنة مختلفة .. نوران عطا الله تثير الجدل بعد وفاتها

قرار جديد بشأن معلمة المنصورة بعد طلاقها وإحالتها للتحقيق "فيديو"

ماذا قال موسيماني عن كهربا وكيروش وجوزيه ومنتخب مصر ؟

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ