عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أصولها السورية..السلطات الأمريكية تمنع ملكة جمال بريطانيا من دخول أراضيها

صدى البلد

أعلنت لين كلايف ملكة جمال بريطانيا أن الولايات المتحدة الأمريكية منعتها من دخول أراضيها بسبب أصولها السورية، متهمة السلطات الأمريكية بالتمييز ضدها.

وقالت لين كلايف في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية إن السلطات الأمريكية منعتها من دخول أراضيها عبر حجب التأشيرة عنها وأنها "تقدمت بطلب عائلي لها ولزوجها وابنتها للحصول على تأشيرات سفر للولايات المتحدة، إلا أن زوجها وابنتها حصلا على التأشيرة بينما هي لم تحصل عليها رغم أن تقدمت بالطلب عبر جواز سفر بريطاني كأفراد عائلتها".

بريطانيا.. 146 ألف إصابة و313 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط: الولايات المتحدة لن تسحب قواتها من العراق

وأضافت لين كلايف أن "الفرق بين طلبي وطلب زوجي وابنتي هو مكان ولادتي، دمشق".

وأوضحت لين كلايف إنها ولدت في دمشق لكنها انتقلت إلى المملكة المتحدة كلاجئة في عام 2013، حيث تعلمت اللغة الإنجليزية وتتدرب حاليا لتصبح طبيبة في "إن إتش إن"، قبل المشاركة في مسابقة "إم آر إس وورلد" السنوية الخامسة والثلاثين، لافتة إلى أنها شاركت أيضا بحملة من أجل المرأة وحقوق اللاجئين.

وعلّقت لين كلايف على فيديو المقابلة على "إنستجرام": "آمل أن تتم تسوية وضع التأشيرة الخاص بي في الوقت المناسب للانضمام إلى أخواتي الملكات في لاس فيجاس".

ملكة جمال بريطانيا الولايات المتحدة السلطات الأمريكية أصولها السورية لين كلايف

ترشيحاتنا

زوجة عصام الحضري تعلن إصابة ابنتيها بفيروس كورونا: يارب تعدي عليكم سهلة

دعاء نزول المطر للأطفال .. كلمات مأثورة في السنة النبوية

عمره 13 مليار سنة.. العثور على أكبر هيكل في المجرة|صور

انطلاق أمم إفريقيا.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 1 - 2022 والقنوات الناقلة

دعاء للميت بالرحمة .. أدعية وأذكار رددها في المقابر أو في الصلاة

بسبب أصولها السورية..السلطات الأمريكية تمنع ملكة جمال بريطانيا من دخول أراضيها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

مصر تشهد موجة أمطار وتنبؤ الري يحذر المواطنين خلال الأيام القادمة

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

محمد الأمين حاول التواصل معي.. وزيرة التضامن تكشف مفاجآت عن رجل الأعمال

مفاجأة كيروش.. 5 معلومات عن سبرايل ماكريكيس جوهرة بوروسيا دورتموند

كورونا يضرب النجوم | إصابة 9 فى 48 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولا الأفلام.. شاهد لحظة هروب سجين من سيارة شرطة أثناء سيرها|فيديو

ميلانيا قبل ترامب.. فستان مرصع باللؤلؤ والماس وتكلفة خيالية لحفل الزفاف|صور

أصاب ضحاياه بفزع من الأمور الجنسية.. كيف هتك محمد الأمين عرض أيتام دار الأيدي الأمينة؟

تستهدف 60 مليون مواطن بـ 700 مليار جنيه.. حياة كريمة تعيد مصر لأهلها برعاية السيسي

فيديو

سرقة وتهديد بالسلاح.. تفاصيل تعرض صابرين لحادثة خلال التصوير

استغل ضعفهن .. النائب العام يصدر قرارًا في قضية محمد الأمين |فيديوجراف

فيديو جراف.. ماذا قال سفير السعودية في لبنان عن حزب الله

عملية اللوزتين .. طبيبان يشعلان النار بـ فم طفل |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ