بسبب أصولها السورية..السلطات الأمريكية تمنع ملكة جمال بريطانيا من دخول أراضيها

أعلنت لين كلايف ملكة جمال بريطانيا أن الولايات المتحدة الأمريكية منعتها من دخول أراضيها بسبب أصولها السورية، متهمة السلطات الأمريكية بالتمييز ضدها.

وقالت لين كلايف في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية إن السلطات الأمريكية منعتها من دخول أراضيها عبر حجب التأشيرة عنها وأنها "تقدمت بطلب عائلي لها ولزوجها وابنتها للحصول على تأشيرات سفر للولايات المتحدة، إلا أن زوجها وابنتها حصلا على التأشيرة بينما هي لم تحصل عليها رغم أن تقدمت بالطلب عبر جواز سفر بريطاني كأفراد عائلتها".

وأضافت لين كلايف أن "الفرق بين طلبي وطلب زوجي وابنتي هو مكان ولادتي، دمشق".

وأوضحت لين كلايف إنها ولدت في دمشق لكنها انتقلت إلى المملكة المتحدة كلاجئة في عام 2013، حيث تعلمت اللغة الإنجليزية وتتدرب حاليا لتصبح طبيبة في "إن إتش إن"، قبل المشاركة في مسابقة "إم آر إس وورلد" السنوية الخامسة والثلاثين، لافتة إلى أنها شاركت أيضا بحملة من أجل المرأة وحقوق اللاجئين.

وعلّقت لين كلايف على فيديو المقابلة على "إنستجرام": "آمل أن تتم تسوية وضع التأشيرة الخاص بي في الوقت المناسب للانضمام إلى أخواتي الملكات في لاس فيجاس".