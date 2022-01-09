انطلاق محادثات روسيا وأمريكا عالية المستوى ..وأزمة جديدة تشعل الأجواء قبل الاجتماعات

بدأت الولايات المتحدة وروسيا محادثات اليوم الأحد، في جنيف بشأن التوترات المتصاعدة بشأن أوكرانيا، حيث تسعى موسكو إلى ترتيب أمني جديد واسع النطاق مع الغرب لكنها تواجه ضغوطًا قوية لسحب قواتها.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، تبدأ المناقشات رفيعة المستوى لمدة أسبوع من الدبلوماسية تجتمع فيه روسيا مع الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، حيث تحاول الولايات المتحدة طمأنة الحلفاء الأوروبيين بأنهم لن يتم تهميشهم.

حشدت روسيا منذ أواخر العام الماضي 2021 عشرات الآلاف من القوات على الحدود الأوكرانية وطالبت بضمانات بأن الناتو لن يتوسع شرقًا أو ينشئ قواعد أخرى في الاتحاد السوفيتي السابق.

وافقت الولايات المتحدة، التي ستمثلها نائبة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان، على المحادثات رغم أنها أوضحت أن العديد من مقترحات موسكو ليست بداية.

من المقرر أن يبدأ شيرمان في الأصل يوم الاثنين، ومن المقرر الآن أن يتناول عشاء عمل مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف مساء الأحد، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية.

وأصر وزير الخارجية أنطوني بلينكن، الذي رفض مطالب موسكو ووصفها بأنها "إنارة بالغاز"، على أن المحادثات لن تسفر عن أي تقدم طالما أن روسيا لديها "سلاح موجه نحو أوكرانيا".

وقال بلينكين الجمعة "نحن مستعدون للرد بقوة على مزيد من العدوان الروسي. لكن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا ومفضل إذا اختارته روسيا".

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف في يونيو واتفقا على إجراء محادثات منتظمة حول 'الاستقرار' بين شيرمان وريابكوف، اللذين سيقودان الوفد الروسي مرة أخرى.

في مكالمتين هاتفيتين لبوتين، حذر بايدن من عواقب وخيمة إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وتشمل الإجراءات قيد الدراسة فرض عقوبات على الدائرة المقربة من بوتين، وإلغاء خط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي المثير للجدل إلى ألمانيا، أو في السيناريو الأكثر خطورة ، قطع روابط روسيا بالنظام المصرفي العالمي.

كازاخستان تشعل أزمة جديدة بين روسيا وأمريكا

ردت روسيا بغضب السبت على تعليق لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن كازاخستان ربما تواجه صعوبة في إخراج القوات الروسية، وقالت إنه يجب أن يذكر، بدلا من ذلك، التدخلات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

وقال بلينكن "أحد الدروس المستفادة من التاريخ الحديث هو أنه بمجرد دخول الروس إلى منزلك، يصعب أحيانا إقناعهم بالمغادرة".

ووصفت وزارة الخارجية الروسية تصريحات بلينكن بأنها "مسيئة تماما" واتهمته بالاستخفاف بالأحداث المأساوية في كازاخستان. وقالت إن على واشنطن تحليل سجلها الحافل بالتدخلات في دول مثل فيتنام والعراق.

وأضافت الوزارة على قناتها على تطبيق تليجرام "إذا كان أنتوني بلينكن يحب دروس التاريخ كثيرا، فعليه أن يأخذ ما يلي في الاعتبار: عندما يكون الأمريكيون في منزلك، ربما يكون من الصعب البقاء على قيد الحياة وعدم التعرض للسرقة أو الاغتصاب".

واليوم، قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أكد لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي في اتصال هاتفي على أهمية تنسيق الإجراءات الداعمة لسيادة أوكرانيا وتحقيق السلام في المنطقة.

وأضافت أن الوزير بلينكن أكد لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي أن أي اعتداء روسي على أوكرانيا سيقابله رد شديد.