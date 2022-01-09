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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 جزارين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسوهاج

صدى البلد

أصيب 4 جزارين بجروح قطعية بأماكن مختلفة بالجسد، في مشاجرة نشبت بينهم؛ إثر وجود خلافات مالية فيما بينهم، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، بمركز جهينة غربي محافظة سوهاج.

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وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده وقوع مشاجرة بين عدد من الجزارين ووقوع مصابين بدائرة المركز.

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بالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين كلٍ من، طرف أول، "يوسف ا م" 28 عامًا، جزار، مصاب بجرح قطعي في الذراع الأيسر واشتباه قطع بالعضلات، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، و"حجازي ا ا" 23 عامًا، جزار، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وتم نقله إلى المستشفى الجامعي.

وبين طرف ثان  كلٍ من "أحمد ع ا ب" 18 عامًا، جزار، و"فتحي ا م ا" 37 عامًا، جزار، مصابين بكدمات متفرقة بالوجه والجسم، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم التحفظ على طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها، بسبب خلافات مالية بينهم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج جزارين مشاجرة مشاجرة بالأسلحة البيضاء جهينة

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