حرصا على أرواحهم.. الأمن يخلي منزلا من قاطنيه لانهيار أجزائه في سوهاج

أخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، منزلا مكونا من طابقين ومشيدا بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، من قاطنيه، عقب انهيار جزء منه صباح اليوم الأحد؛ وذلك حرصًا على أرواحهم، بمركز المنشاة جنوب المحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده انهيار منزل جزئيًا بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن المنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالعروق الخشبية علي مساحة 100 متر ملك المدعو "بساده ح ع ع" 49 عامًا، عامل، وتقيم فيه والدته المدعوة "سميعه ع س" 80 عامًا، ربة منزل، كما تبين انهيار سلم المنزل بالطابق الأول وجزء من السطح، دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

وبسؤال مالك المنزل المذكور أفاد بمضمون ما تقدم، وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه.

تم إخلاء المنزل من قاطنيه وعمل كردون أمني حول المنزل وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.