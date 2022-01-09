عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد احتجاجات عنيفة.. رئاسة كازاخستان تعلن عودة الاستقرار في جميع المناطق

أمن كازاخستان
أمن كازاخستان

بعد أسبوع من بدء الاحتجاجات التي نجمت عن رفع أسعار بعض أنواع الوقود، عاد الوضع تدريجيًا إلى طبيعته في كازاخستان. 

وفي بيان أصدرته الرئاسة الكازاخية، أعلن الرئيس قاسم جومارت توكاييف، اليوم الأحد، عن عودة الوضع في جميع المناطق بالبلاد"، برغم أنه لا يزال هناك عدم استقرار خاصة في ألماتي أكبر مدن كازاخستان.

روسيا تعلق رحلاتها الجوية إلى كازاخستان بسبب الاحتجاجات

ارتفاع عدد الموقوفين خلال الاحتجاجات في كازاخستان إلى 5100 شخص

وكانت وزارة الداخلية في كازاخستان، أعلنت عن اعتقال أكثر من 5100 شخص، خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وقالت الداخلية الكازاخستانية، في بيان، اليوم الأحد إنه "حتى الآن، تم اعتقال 5135 شخصا في جميع أنحاء كازاخستان"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.

وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.

وكانت وزارة الداخلية الكازاخستانية أعلنت عن مقتل عناصر من قوات الأمن وإصابة المئات جراء موجة الاضطرابات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ أوائل يناير الجاري.

وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".

وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.

كازاخستان احتجاجات اشتباكات احتجاجات كازاخستان اعتقال

ترشيحاتنا

إنطلاق فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "تبوك – 5" بالسعودية

الصحة: فحص 151 ألف مواطن ضمن برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن

الحبس 15 عامًا.. اقتراح برلماني لتغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني وجرائم الإنترنت

رئيس الوزراء يتابع موقف إدارة وتشغيل شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء في العاصمة الإدارية

بالأسماء .. مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث تصادم بطريق الفيوم

تطبيق المراسلة الآمنة سيجنال يتيح ميزة العملات المشفرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

مصر تشهد موجة أمطار وتنبؤ الري يحذر المواطنين خلال الأيام القادمة

انقلاب سيارة نقل وتفحمها على الدائري الأوسطي بحلوان | صور

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

أسبوعان في الساحل.. ماذا فعل محمد الأمين في فيلته.. الضحايا كشفن التفاصيل|فيديوجراف

مفاجأة كيروش.. 5 معلومات عن سبرايل ماكريكيس جوهرة بوروسيا دورتموند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد الكف.. شاهد.. ولادة أصغر رضيعة في الشهر السادس|صور

نشرة المنوعات.. ميلانيا ترامب زفستان زفاف مرصع باللؤلؤ والماس.. احذر أعراض جديدة لـأوميكرون

خضروات وفاكهة وأعشاب.. تعرف على الأكل المناسب لمرضى السكر

منها فقدان الشهية.. احذر أعراض جديدة لا تعرفها عن متحور أوميكرون

فيديو

لبنان.. سيرين عبد النور ترقص على أغنية الغزالة رايقة|فيديو

دار الأيتام كانت مثالية.. تعليق وزيرة التضامن على قضية محمد الأمين

أسبوعان في الساحل.. ماذا فعل محمد الأمين في فيلته.. الضحايا كشفن التفاصيل|فيديوجراف

سرقة وتهديد بالسلاح.. تفاصيل تعرض صابرين لحادثة خلال التصوير

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ