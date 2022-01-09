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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التأمين الصحي الشامل..جراحة تجميلية دقيقة لإصلاح تشوهات أذن طفل بمستشفى أبو خليفة

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح جراحة تجميلية دقيقة لإصلاح تشوهات الأذن لطفل، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك داخل مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات المرحلة الأولى تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بيانها، اليوم الأحد، أن الفريق الطبي المتميز بمستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة، تمكن من إجراء جراحة دقيقة لإصلاح تشوهات الأذن وتشكيل غضاريف الأذن من خلال جراحة تكميلية للأجزاء المفقودة لأذن طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، حيث كان الطفل يعاني من تشوه خلقي معقد بصيوان الأذنين  congenital aural Artesia.

وقال البيان: "قام الفريق الطبي من جراحي التجميل بقيادة الأستاذ الدكتور أحمد محمد أبو النجا، استشارى التجميل، ومشاركة أخصائيي التجميل الدكتور شريف محسن، والدكتور ماجد تير، ومعاونة فريق التخدير المكون من الدكتور عمرو عبد الغني، والدكتور أحمد أسامة، في إجراء الجراحة التجميلية الدقيقة وإضافة أنسجة لتعويض النقص في الأذن، حيث تتخطى تكلفة الجراحة خارج التغطية الصحية الشاملة أكثر من 20 ألف جنيه، بينما المنتفع لم يتكلف أكثر من ٣٠٠ جنيه كنسبة مساهمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية صرح طبي عظيم يمتلك أحدث التجهيزات الطبية وفقًا للمعايير العالمية لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل من أبناء محافظة الإسماعيلية، وتوفير الخدمات والرعاية الصحية المميزة لهم، لافتًا إلى أن المستشفى يتميز بتقديم الخدمات الطبية المتطورة وخاصة في الجراحات المتخصصة، كجراحات المخ والأعصاب والتجميل والوجه والفكين والأورام وغيرها من الجراحات الأخرى على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين الأكثر تميزًا في مصر، بما يضمن توفير المستشفى أفضل خدمة ورعاية صحية على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وجميع المتعاملين.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن توفير الكوادر الطبية الماهرة، خصوصًا فى التخصصات الدقيقة، ليس من السهولة بمكان واحد، وخصوصًا في التخصصات الطبية التي تم استحداثها بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، كجراحات التجميل والوجه والفكين وهو ما توفره الهيئة العامة للرعاية الصحية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، علمًا بأن هؤلاء الأطباء مطلوبون فى كل دول العالم. 

وأوضح أن ذلك يضمن تحقيق الجودة والتميز فى مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعى المنظومة الجديدة، وبما يوفر رعاية صحية جيدة متكاملة لكل المواطنين على حد سواء، باعتبارها ركيزة أساسية فى استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

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التأمين الصحي الشامل..جراحة تجميلية دقيقة لإصلاح تشوهات أذن طفل بمستشفى أبو خليفة

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