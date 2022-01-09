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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

البورصة
البورصة

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.. حيث بدد مؤشرا إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة وإيجي إكس 100 الأوسع نطاقا مكاسبهما الصباحية.

في بداية التعاملات تباينت مؤشرات البورصة المصرية وسط تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة وإيجي إكس 100 الأوسع انتشارا.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 12040 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2168 نقطة.

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 14398 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 4753 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2318 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3387 نقطة

البورصة مؤشرات البورصة مبيعات المستثمرين الاسهم القيادية والمتوسطة الأسهم القيادية ايجي إكس 70 ايجى أكس 30

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