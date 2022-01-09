انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة المنوفية

بدأ الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب متابعة بدء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة المنوفية بتفقد لجان الامتحان بكليات الآداب والتجارة والعلوم وكان فى استقباله الدكتور أسامة مدنى عميد كلية الآداب، الدكتور أمجد عمارة عميد التجارة، الدكتور عادل نصار عميد العلوم.

تأكد رئيس الجامعة من تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لضمان سلامة جميع القائمين على أعمال الإمتحانات، وشدد على تطبيق العقوبات القانونية فى الحالات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات من عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا داخل اللجنة ولو كان مغلقا، عدم التدخين داخل قاعة الامتحانات، عدم اصطحاب أي نوع من أنواع السماعات، وتواجد الملاحظين ومراقبين اللجان فى أماكنهم ومتابعة سلوكيات الطلاب ومعاقبة من يصدر عنه أى شغب أو التحدث مع زملائه أو التحدث بصورة غير لائقة مع الملاحظ أو المراقب داخل اللجان الامتحانية، والالتزام بالتعليمات فى ورقة الأسئلة وممنوع الكتابة عليها، وعدم اصطحاب كتاب أو أي وسيلة اتصال أو كل ما له علاقة بالمقرر أو ورق ولو كان خاليا من الإجابة.

كما اطمأن رئيس الجامعة على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وتواجد الأساتذة لحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، واستطلع آراء الطلاب حول مستوى الامتحانات ومدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم، ومدى توزيع الأسئلة على الوقت المخصص للامتحان،

وأكد مبارك أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الإحترازية اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات فى ظل جائحة كورونا، وتوزيع الجداول بحيث تضمن عدم تواجد أكثر من فرقة دراسية واحدة لتأدية الامتحانات في ذات الفترة، وتوفير طبيب لكل صالة من صالات الامتحانات، وتخصيص غرفة عزل بكل دور به لجان امتحانات، تخصيص غرف عزل بالمدن الجامعية للحالات المشتبه بإصابتها، تكليف أفراد الأمن الإداري بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجباري بالدخول والخروج وارتداء الكمامات، التأكيد على الملاحظين والعمال بارتداء كمامات وقفازات بالإضافة إلى قياس حرارتهم (بين) كل فترة من فترات الامتحان على مدار اليوم بمكان مخصص داخل الكلية مستقل بعيداً عن أماكن الطلاب، بالإضافة إلى تعقيم مقار اللجان بين كل فترة امتحان والفترة التي تليها، ومتابعة عمليات التطهير صباح كل يوم من أيام الامتحانات، وبعد انتهاء فترات الامتحانات على مدار اليوم، متمنيا التوفيق للطلاب.