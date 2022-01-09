عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيفية دمج الصور مع الفيديو للآيفون مجانا

كيفية دمج الصور مع
كيفية دمج الصور مع الفيديو للايفون مجانا

لا يعلم الكثيرون كيفية دمج الصور مع الفيديو للآيفون، والذي يتيح لمستخدمي أجهزة أبل دمج الصور مع بعضها في صورة واحدة أو تجميع الصور في إطار واحد، ولكن يصعب على مستخدمي آيفون العثور على تطبيق مجاني لتجميع الصور. 

ونستعرض فيما يلي  كيفية دمج الصور مع الفيديو للآيفون.


كيفية دمج الصور مع الفيديو للآيفون

توجد قائمة كبيرة من التطبيقات تمنحك تأثيرات مختلفة لجميع الصور في إطار واحد على هواتف آيفون، بالإضافة إلى التعديل على الصور وكتابة النصوص، ولتتمكن من استخدام برنامج تركيب الصور على الفيديو للآيفون بكل سهولة سنتعرف في هذا المقال على أفضل البرامج المخصصة لهذا الغرض.

 

أبرزها آيفون 13 برو.. 10 أجهزة تتوقف أبل عن إنتاجها خلال 2022

لو عطلانة.. 6 طرق فعالة لإصلاح اتصال "الهوت سبوت" بهواتف آيفون

 

 

برنامج دمج الصور مع الفيديو للآيفون مجانا

يعد تطبيق MOLDIV، من أفضل برنامج دمج الصور مع الفيديو للآيفون المجانية، يقدم البرنامج العديد من الأدوات، بالإضافة إلى أداة دمج الصور المميزة بإطارات متعددة الأشكال والأحجام والعديد من أدوات تجميل الصور والوجوه.

تطبيق piZap، هو برنامج متخصص في تعديل الصور خاص بهواتف آيفون، ويمتلك العديد من الأدوات الاحترافية لتعديل الصور، بالإضافة إلى التصميم على الصور وتجميل الوجه وغيرها ومن الأدوات والفلاتر.

برنامج دمج الصور مع الفيديو والموسيقى للآيفون


يوفر Slide Maker، واجهة مستخدم سهلة تتيح لمستخدمي أجهزة آيفون إمكانية دمج الصور مع الفيديو والموسيقى، يقدم البرنامج مجموعة رائعة من الصور والإطارات والفلاتر مع إضافة العديد من المؤثرات والفلاتر المميزة والموسيقى الأكثر شيوعا لجعل مقطع الفيديو الخاص بك أكثر تميزا.


كيفية دمج الصورة مع الصوت باستخدام برنامج Slide Maker

1. قم بتحميل برنامج Slide Maker.

2. بمجرد تثبيته قم بتحديد الصور الذي تريد تحويلها إلى مقطع فيديو ثم انقر على رمز السهم أعلى يمين الشاشة.

3. اختر طريقة عرض الصور بواسطة خيار Transitions.

4. حدد التأثير المفضل إليك من بين مجموعة التأثيرات المميزة التي يوفر التطبيق عبر النقر على خيار Themes.

5. لإضافة مقطع موسيقي مميز من بين مكتبة التي يوفرها التطبي انقر على خيار Music، ثم انقر على خيار Reorder لتحديد مدة العرض، وحفظ في النهاية.

دمج الصور آيفون تركيب الصور برنامج دمج الصور تطبيق piZap هواتف آيفون

موضوعات متعلقة

وحش الألعاب.. مواصفات جهاز أسوس اللوحي ROG Flow Z13

تطبيق المراسلة الآمنة سيجنال يتيح ميزة العملات المشفرة

كيفية إظهار التطبيقات المخفية في الأندرويد على هواتف سامسونج وشاومي

هواوي تحدد موعد إطلاق النسخة العالمية من سلسلة Huawei P50

ترشيحاتنا

مصر تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة في بناء جمهوريتها الجديدة

عودة حركة "السكة الحديد" على خط منوف عقب السيطرة على حريق بجرار قطار

وزير النقل يتابع تنفيذ مونوريل العاصمة واللمسات النهائية لمشروع القطار الكهربائى.. صور

الكهرباء قضية أمن قومي| مصر تحقق المعجزة خلال 7 سنوات وتصدر الطاقة للعالم

مدير الإدارة يتحدث لـ"صدى البلد" من منتدى الشباب: حياة كريمة وفرت مشاركة سياسية حقيقية للمواطنين

إخماد حريق بفيلا سهير رمزي في الشيخ زايد.. والتحريات: بسبب المدفأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

أسبوعان في الساحل.. ماذا فعل محمد الأمين في فيلته.. الضحايا كشفن التفاصيل|فيديوجراف

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

ضحايا محمد الأمين : اصطحبنا للساحل الشمالي أسبوعا وتعدى علينا جنسيا بالقوة

شاهد .. أول فيديو لحريق منزل الفنانة سهير رمزي

انقلاب سيارة نقل وتفحمها على الدائري الأوسطي بحلوان | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة (2-2)

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة "1-2"

6 قتلى و20 مفقودا.. شاهد.. لحظة سقوط صخرة ضخمة على زورق سياح

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "تبوك – 5" بالسعودية

فيديو

شاهد .. أول فيديو لحريق منزل الفنانة سهير رمزي

سهر الصايغ وأحمد عز وياسمين صبري.. غضب الفنانين بسبب حساباتهم الـ fake

وفاة تهاني الجبالي بفيروس كورونا.. كل ما تريد معرفته عن أول قاضية في مصر "فيديو"

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "تبوك – 5" بالسعودية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ