كيفية دمج الصور مع الفيديو للآيفون مجانا

لا يعلم الكثيرون كيفية دمج الصور مع الفيديو للآيفون، والذي يتيح لمستخدمي أجهزة أبل دمج الصور مع بعضها في صورة واحدة أو تجميع الصور في إطار واحد، ولكن يصعب على مستخدمي آيفون العثور على تطبيق مجاني لتجميع الصور.

ونستعرض فيما يلي كيفية دمج الصور مع الفيديو للآيفون.



كيفية دمج الصور مع الفيديو للآيفون

توجد قائمة كبيرة من التطبيقات تمنحك تأثيرات مختلفة لجميع الصور في إطار واحد على هواتف آيفون، بالإضافة إلى التعديل على الصور وكتابة النصوص، ولتتمكن من استخدام برنامج تركيب الصور على الفيديو للآيفون بكل سهولة سنتعرف في هذا المقال على أفضل البرامج المخصصة لهذا الغرض.

برنامج دمج الصور مع الفيديو للآيفون مجانا

يعد تطبيق MOLDIV، من أفضل برنامج دمج الصور مع الفيديو للآيفون المجانية، يقدم البرنامج العديد من الأدوات، بالإضافة إلى أداة دمج الصور المميزة بإطارات متعددة الأشكال والأحجام والعديد من أدوات تجميل الصور والوجوه.

تطبيق piZap، هو برنامج متخصص في تعديل الصور خاص بهواتف آيفون، ويمتلك العديد من الأدوات الاحترافية لتعديل الصور، بالإضافة إلى التصميم على الصور وتجميل الوجه وغيرها ومن الأدوات والفلاتر.

برنامج دمج الصور مع الفيديو والموسيقى للآيفون



يوفر Slide Maker، واجهة مستخدم سهلة تتيح لمستخدمي أجهزة آيفون إمكانية دمج الصور مع الفيديو والموسيقى، يقدم البرنامج مجموعة رائعة من الصور والإطارات والفلاتر مع إضافة العديد من المؤثرات والفلاتر المميزة والموسيقى الأكثر شيوعا لجعل مقطع الفيديو الخاص بك أكثر تميزا.



كيفية دمج الصورة مع الصوت باستخدام برنامج Slide Maker

1. قم بتحميل برنامج Slide Maker.

2. بمجرد تثبيته قم بتحديد الصور الذي تريد تحويلها إلى مقطع فيديو ثم انقر على رمز السهم أعلى يمين الشاشة.

3. اختر طريقة عرض الصور بواسطة خيار Transitions.

4. حدد التأثير المفضل إليك من بين مجموعة التأثيرات المميزة التي يوفر التطبيق عبر النقر على خيار Themes.

5. لإضافة مقطع موسيقي مميز من بين مكتبة التي يوفرها التطبي انقر على خيار Music، ثم انقر على خيار Reorder لتحديد مدة العرض، وحفظ في النهاية.