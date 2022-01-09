زوج أصالة يتغزل فيها: أجمل خروج عن النص.. والمطربة ترد

تغزل الشاعر فائق حسن فى زوجته الفنانة أصالة وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، بعد أن أهدته إحدى أغانيها بمناسبة عيد زواجهما.

وقال فائق حسن، زوج الفنانة أصالة : “أجمل خروج عن النص وكأن صوتك هو القصيدة”.

وترد أصالة على زوجها فائق حسن : “أنا غنّيتها ألك كنت معي كلّك شغلت كلّ الأدوار بأبي وبأخي وابني الحنون وحبيب روحي والسند يا فايق أنت أجمل هديّه بحياتي وفرحة الدّنيي كلّها شفتها معك، أقلّ شي لمّا غنّي لك عبّر لك بإعجاز”.

مينى ألبوم لـ أصالة

وتستعد المطربة أصالة لطرح ميني ألبوم خليجي جديد بعنوان "لا تشكُ للناس"، ويتضمن العمل أربعة أغانٍ متنوعة من ألحان الموسيقار الدكتور طلال.

ويضم العمل أغنية "لا تَشْكُ للناس" كلمات كريم العراقي وتوزيع يحيى الموجي، و"أنا دخيل الله" كلمات سعود البابطين، وتوزيع ميثم علاء الدين، و"سلطان المحبة" كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وتوزيع موسيقي حسام كامل، و"يا شايفين أنفسكم" كلمات عبد الله بودله وتوزيع سيروس.

كما تقدم أصالة فيديو كليب جديد لأغنية "أنا دخيل الله" من إخراج أحمد الدوغجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، كهدية لجمهورها مع بداية العام الجديد 2022.

وأوضحت أصالة أن ألبومها الجديد هو عمل استثنائي من خلال تعاونها مع ألحان الموسيقار طلال، لحرصها الدائم على تقديم فن طربي يحمل فكرا موسيقيا متطورا، مؤكدة شعورها بالفخر لهذا التعاون.

وكشفت أصالة عن تفاؤلها الشديد بأغاني الميني ألبوم "لا تشكُ للناس"، مشيرة إلى أن كل أغنية تحمل فكرة جديدة وقيمة فنية متميزة، والألبوم به كل الفن والإبداع.

وقالت إن العمل مع الموسيقار الدكتور طلال له طعم مختلف مليء بالإبداع، ويحصد نسب استماع ومشاهدة عالية.

وفي النهاية، راهنت أصالة على أغنياتها الجديدة، وفيديو كليب "أنا دخيل الله"، وكشفت عن سعادتها بهذا الألبوم، وتقدمت بالتحية إلى جميع الذين شاركوا بهذا العمل، وتمنت أن ينال الفيديو كليب وأغاني الألبوم إعجاب الجمهور.

حفلات أصالة

وأحيت الفنانة أصالة حفلا غنائيا على هامش افتتاح مهرجان خوفكان بالشارقة، وخلال الحفل قامت أصالة باستئذان جمهورها أن تخلع حذاءها لشعورها بالراحة كى تتمكن من الغناء بشكل أفضل.

ولا تعد هذه المرة الأولى من نوعها ففى شهر أغسطس الماضى، أحيت أصالة حفلا غنائيا بـ جدة وفاجأت جمهورها بخلع حذائها على المسرح، معلقة: «صارلي مدّة آخد هالقرار ومتردّدة فيه.. انتو شو بدكن بطولي؟ الحلو صوتي، صح أو لا؟.. شو رأيكن إذا قررت أخلع الصندل علشان أعرف أروح وأجي».

وتستعد كل من الفنانة أصالة والفنانة أسماء لمنور لطرح ديو غنائى باللهجة المغربية خلال الأيام المقبلة.

أحدث أعمال أصالة

كان آخر أعمال أصالة الفنية، تتر مسلسل “بنت السلطان”، للفنانة روجينا، وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق، كما تظهر روجينا خلاله بأكثر من إطلالة تكشف عن تطور وتحول شخصيتها خلال العمل الذي شارك في بطولته أيضا الفنان باسم سمرة وسوسن بدر وبيومي فؤاد وآخرون.

كما غنت أصالة تتر مسلسل قصر النيل بعنوان "ما بنقدرش" كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أمين أبو حافة الذي قام بتسجيل التوزيع بين باريس ونيو يورك.

مسلسل "قصر النيل" للمنتج محمد مشيش من إنتاج I productions وتلعب بطولته النجمة دينا الشربيني، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك للمنتج محمد مشيش، ومن إنتاج i productions، وسيتم عرض العمل عبر قنوات MBC مصر وmbc دراما ومنصة شاهد.