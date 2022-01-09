عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوج أصالة يتغزل فيها: أجمل خروج عن النص.. والمطربة ترد

أصالة و زوجها
أصالة و زوجها

تغزل الشاعر فائق حسن فى زوجته الفنانة أصالة وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، بعد أن أهدته إحدى أغانيها بمناسبة عيد زواجهما. 

وقال فائق حسن، زوج الفنانة أصالة : “أجمل خروج عن النص وكأن صوتك هو القصيدة”. 

وترد أصالة على زوجها فائق حسن : “أنا غنّيتها ألك كنت معي كلّك شغلت كلّ الأدوار بأبي وبأخي وابني الحنون وحبيب روحي والسند يا فايق أنت أجمل هديّه بحياتي وفرحة الدّنيي كلّها شفتها معك، أقلّ شي لمّا غنّي لك عبّر لك بإعجاز”. 

مينى ألبوم لـ أصالة 

وتستعد المطربة أصالة لطرح ميني ألبوم خليجي جديد بعنوان "لا تشكُ للناس"، ويتضمن العمل أربعة أغانٍ متنوعة من ألحان الموسيقار الدكتور طلال.

ويضم العمل أغنية "لا تَشْكُ للناس" كلمات كريم العراقي وتوزيع يحيى الموجي، و"أنا دخيل الله" كلمات سعود البابطين، وتوزيع ميثم علاء الدين، و"سلطان المحبة" كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وتوزيع موسيقي حسام كامل، و"يا شايفين أنفسكم" كلمات عبد الله بودله وتوزيع سيروس.

كما تقدم أصالة فيديو كليب جديد لأغنية "أنا دخيل الله" من إخراج أحمد الدوغجي، وإشراف عام خالد أبو منذر،  كهدية لجمهورها مع بداية العام الجديد 2022.

وأوضحت أصالة أن ألبومها الجديد هو عمل استثنائي من خلال تعاونها مع ألحان الموسيقار طلال، لحرصها الدائم على تقديم فن طربي يحمل فكرا موسيقيا متطورا، مؤكدة شعورها بالفخر لهذا التعاون.

وكشفت أصالة عن تفاؤلها الشديد بأغاني الميني ألبوم "لا تشكُ للناس"، مشيرة إلى أن كل أغنية تحمل فكرة جديدة وقيمة فنية متميزة، والألبوم به كل الفن والإبداع.

وقالت إن العمل مع الموسيقار الدكتور طلال له طعم مختلف مليء بالإبداع، ويحصد نسب استماع ومشاهدة عالية.

وفي النهاية، راهنت أصالة على أغنياتها الجديدة، وفيديو كليب "أنا دخيل الله"، وكشفت عن سعادتها بهذا الألبوم، وتقدمت بالتحية إلى جميع الذين شاركوا بهذا العمل، وتمنت أن ينال الفيديو كليب وأغاني الألبوم إعجاب الجمهور.

حفلات أصالة 

وأحيت الفنانة أصالة حفلا غنائيا على هامش افتتاح مهرجان خوفكان بالشارقة، وخلال الحفل قامت أصالة باستئذان جمهورها أن تخلع حذاءها لشعورها بالراحة كى تتمكن من الغناء بشكل أفضل.

ولا تعد هذه المرة الأولى من نوعها ففى شهر أغسطس الماضى، أحيت أصالة حفلا غنائيا بـ جدة وفاجأت جمهورها بخلع حذائها على المسرح، معلقة: «صارلي مدّة آخد هالقرار ومتردّدة فيه.. انتو شو بدكن بطولي؟ الحلو صوتي، صح أو لا؟.. شو رأيكن إذا قررت أخلع الصندل علشان أعرف أروح وأجي».

وتستعد كل من الفنانة أصالة والفنانة أسماء لمنور لطرح ديو غنائى باللهجة المغربية خلال الأيام المقبلة.

لا تشكُ للناس.. ميني ألبوم يجمع أصالة والموسيقار طلال مع بداية 2022

أنا دخيل الله.. أصالة نصري تطرح أحدث أغانيها

أحدث أعمال أصالة 

كان آخر أعمال أصالة الفنية، تتر مسلسل “بنت السلطان”، للفنانة روجينا، وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق، كما تظهر روجينا خلاله بأكثر من إطلالة تكشف عن تطور وتحول شخصيتها خلال العمل الذي شارك في بطولته أيضا الفنان باسم سمرة وسوسن بدر وبيومي فؤاد وآخرون.

كما غنت أصالة تتر مسلسل قصر النيل بعنوان "ما بنقدرش" كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أمين أبو حافة الذي قام بتسجيل التوزيع بين باريس ونيو يورك.

مسلسل "قصر النيل" للمنتج محمد مشيش من إنتاج I productions وتلعب بطولته النجمة دينا الشربيني، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك للمنتج محمد مشيش، ومن إنتاج i productions، وسيتم عرض العمل عبر قنوات MBC مصر وmbc دراما ومنصة شاهد. 

فائق حسن أصالة الفنانة اصالة الشاعر فائق حسن زوج أصالة

موضوعات متعلقة

هل نقل لها الفيروس.. نجلاء بدر تخالط تامر حبيب قبل إصابتها بكورونا

شاهد .. أول فيديو لحريق منزل الفنانة سهير رمزي

الإمارات ملتقى العالم.. فيصل الجاسم وأسماء لمنور يبدعان في افتتاح كأس السوبر الإماراتي

لبنان.. سيرين عبد النور ترقص على أغنية الغزالة رايقة|فيديو

شيماء سيف ضرتها بالكليب.. أميمة طالب تطرح أحدث أغانيها «مية مية»

حالتها النفسية سيئة.. تفاصيل اعتداء بلطجية على الفنانة صابرين

أخبار الفن| حقيقة خطوبة منة فضالي وسعد الصغير.. ظهور ابنة أشرف عبدالباقي

تلبيس دبل.. حقيقة خطوبة منة فضالي وسعد الصغير

ترشيحاتنا

مصر تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة في بناء جمهوريتها الجديدة

عودة حركة "السكة الحديد" على خط منوف عقب السيطرة على حريق بجرار قطار

وزير النقل يتابع تنفيذ مونوريل العاصمة واللمسات النهائية لمشروع القطار الكهربائى.. صور

الكهرباء قضية أمن قومي| مصر تحقق المعجزة خلال 7 سنوات وتصدر الطاقة للعالم

مدير الإدارة يتحدث لـ"صدى البلد" من منتدى الشباب: حياة كريمة وفرت مشاركة سياسية حقيقية للمواطنين

إخماد حريق بفيلا سهير رمزي في الشيخ زايد.. والتحريات: بسبب المدفأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

أسبوعان في الساحل.. ماذا فعل محمد الأمين في فيلته.. الضحايا كشفن التفاصيل|فيديوجراف

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

ضحايا محمد الأمين : اصطحبنا للساحل الشمالي أسبوعا وتعدى علينا جنسيا بالقوة

شاهد .. أول فيديو لحريق منزل الفنانة سهير رمزي

انقلاب سيارة نقل وتفحمها على الدائري الأوسطي بحلوان | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة (2-2)

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة "1-2"

6 قتلى و20 مفقودا.. شاهد.. لحظة سقوط صخرة ضخمة على زورق سياح

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "تبوك – 5" بالسعودية

فيديو

شاهد .. أول فيديو لحريق منزل الفنانة سهير رمزي

سهر الصايغ وأحمد عز وياسمين صبري.. غضب الفنانين بسبب حساباتهم الـ fake

وفاة تهاني الجبالي بفيروس كورونا.. كل ما تريد معرفته عن أول قاضية في مصر "فيديو"

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "تبوك – 5" بالسعودية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ