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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا دخيل الله.. أصالة نصري تطرح أحدث أغانيها

أصالة
أصالة

حصدت الفنانة أصالة نصري 300 ألف مشاهدة خلال ساعات بأحدث أغانيها «أنا دخيل الله» التي طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أمس الجمعة 7 يناير، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وتطبيق ديزر للموسيقى. 

أغنية «أنا دخيل الله» لـ أصالة نصري، من كلمات: سعود البابطين، الحان: الموسيقار د.طلال، توزيع: ميثم علاء الدين، ايقاع: سمير القطان، كمانات: مجد الجريدة، جيتار: روكيت، ناي: وسام خصاف، قانون: حسن فالح، عود: صادق جعفر، كلارنيت: غسان، مكس وماسترينج: جاسم محمد. 

كلمات الاغنية

انا دخيل الله وتحت حكم عينك
شفتني تبعتك وين ما راح ظلك
ياللي الحرير يغار من بعض لينك
وش عاد لو يلمس حريرك وكلك

ياليتني ما بين همك وبينك
ويا ليتني اخر غرام (ن) وصلك
علقني لو ودك انا بين ايدينك
ما اضيع دروب اتجاهك وادلك

انا وقلبي …والوله…فاقدينك
لا تقوم من بالي ولا تروح خلك
مير اشتهي وصلك ولا قلت وينك
لني اعرف انه في قلبي محلك
 

حفلات أصالة 

وأحيت الفنانة أصالة حفلا غنائيا منذ يومين على هامش افتتاح مهرجان خوفكان بالشارقة، وخلال الحفل قامت أصالة باستئذان جمهورها أن تخلع حذاءها لشعورها بالراحة كى تتمكن من الغناء بشكل أفضل .

ولم تعد هذه المرة الأولى من نوعها ففى شهر أغسطس الماضى، أحيت أصالة حفلا غنائيا بـ جدة وفاجأت جمهورها بخلع حذائها على المسرح، معلقة :"«صرلي مدّة آخد هالقرار ومتردّدة فيه.. انتو شو بدكن بطولي؟ الحلو صوتي، صح أو لا؟.. شو رأيكن إذا قررت أخلع الصندل علشان أعرف أروح وأجي».

وتستعد كل من الفنانة أصالة والفنانة أسماء لمنور لطرح ديو غنائى باللهجة المغربية خلال الأيام المقبلة.

 

أحدث أعمال أصالة 

كان آخر أعمال اصالة الفنية، تتر مسلسل بنت السلطان، للفنانة روجينا، وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق كما تظهر روجينا خلاله بأكثر من إطلالة تكشف عن تطور وتحول شخصيتها خلال العمل الذي شارك في بطولته أيضا الفنان باسم سمرة وسوسن بدر وبيومي فؤاد وآخرون.

كما غنت أصالة، تتر مسلسل، قصر النيل  بعنوان " ما بنقدرش" كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أمين أبو حافة الذي قام بتسجيل التوزيع بين باريس ونيو يورك.

مسلسل "قصر النيل" للمنتج محمد مشيش من إنتاج I productions وتلعب بطولته النجمة دينا الشربيني وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك للمنتج محمد مشيش ومن إنتاج i productions. وسيتم عرض العمل عبر قنوات MBC مصر وmbc دراما ومنصة شاهد.

 

أصالة الفنانة اصالة نصرى أنا دخيل الله أغنية أغنية أنا دخيل الله

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