إخماد حريق بفيلا سهير رمزي في الشيخ زايد.. والتحريات: بسبب المدفأة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من السيطرة على حريق محدود داخل فيلا الفنانة سهير رمزي بالشيخ زايد، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة ، بلاغا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل فيلا الفنانة سهير رمزى.



وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع بقوات الحماية المدنية وبصحبتهم سيارتين إطفاء وتم إخماد الحريق قبل امتداده لباقى الفيلا والفيلات المجاورة له.



وبإجراء التحريات الأولية تحت أن سبب الحريق ماس كهربائي في توصيلات كهربائية ل مدفأة باحدى الغرف المطلة على حديقة الفيلا.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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