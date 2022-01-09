أحمد شوبير ينفي مفاوضات الأهلي مع أحمد رفعت

نفي الإعلام أحمد شوبير مفاوضات الأهلي مع أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد شوبير: "‏لا صحة علي الإطلاق لمفاوضات الاهلي مع أحمد رفعت ولا نية لدي الأهلي للتفريط في بدر بانون".

على جانب أخر، فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن تنفيذ حكم عودة العامري فاروق لمنصب نائب رئيس النادي الأهلي.

وقال شوبير: "وزارة الشباب والرياضة صدقت على تنفيذ القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري باعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي الأهلي ولكن يبقى قرار اللجنة الأولمبية".

وأضاف: "هل اللجنة الأولمبية ستعتمد القرار فورًا أم أنه يجب أن يكون هناك حكم صادر من مركز التسوية والتحكيم؟، ما أؤكده أن العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي مع إيقاف التنفيذ حتى هذه اللحظة وعلمت من مصدر مطلع إنه يجب حسم الموقف من اللجنة الأولمبية والتى قد تتيح الأمر إلى مركز التسوية والتحكيم".

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التي جرت يوم ٢٦ نوفمبر الماضي والمتضمن عدم إعلان فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية وعرض أمره على الجمعية العمومية.