تأجيل استئناف حسن مالك على حبسه سنتين في قضية مباشرة أعمال البنوك

قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال الإخواني حسن مالك على حكم حبسه سنتين في تهمة مباشرة أعمال البنوك، إلي جلسة 6 فبراير المقبل.



وجاء في أوراق القضية، أن رجل الأعمال الإخواني حسن عز الدين يوسف مالك، نجدت يحي أحمد بسيوني، فارس سيد محمد عبدالجواد، محمد منجد متولي خليفة، صدر ضدهم في 24 أبريل الماضي حكم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا لإتهامهم في قضية مباشرة أعمال البنوك، وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتي الجمهورية والأخبار ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف.

وعاقبت المحكمة أيضا المتهمين مصطفى محمد مصطفى همام، محمد صلاح محمود السيسي، محمد صبحي عبد الله، صالح سيد صالح سيد، أسامة أحمد عبد المنعم المرصفاوي، محمد عادل إمام أبو الدهب، يحي عبد المرضي محمود، وأحمد عبد السلام حسين مصباح، بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا