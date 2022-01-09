كان رجلاً مهذباً.. ميدو عبر تويتر: رحم الله الكابتن حمادة إمام

نشر أحمد حسام ميدو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة جديدة.

وكتب ميدو قائلاً: "رحم الله الكابتن #حمادة_امام كان راجل مهذب الجميع يحترمه كان لعيب كبير وصاحب مدرسة مميزة جدا في التعليق.. كلنا اتأثرنا بيه والقعدة معاه والكلام عن الذكريات والحياة كانت كنز".

كشف أحمد حسام ميدو عن تواصل محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، مع مسؤولين كبار في الدولة من أجل إزالة اللافتة الخاصة به بنادي الزمالك، وهو ما حدث بالفعل.

أضاف: "محمد صلاح يرى أنه محبوب بالنسبة لجماهير مصر بالكامل، لذلك فكرة تصنيفه كزملكاوي وظهور اسمه على لافتة في إحدى الحدائق بالنادي أمر لا يرضيه".