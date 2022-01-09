لأول مرة تطبيق الامتحانات الإلكترونية في تربية عين شمس.. تفاصيل

أكد الدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، خوض 65 طالبا لأول مرة أربع اختبارات الكترونية على منصة الكلية، فى برامج البكالوريوس في العلوم والتربية (تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM) في تخصصات (الفيزياء والكيمياء والبيولوجي والجيولوجيا والرياضيات) باللغة الإنجليزية.

وأشار عميد كلية التربية جامعة عين شمس، إلى تعاون جميع فريق إدارة الأزمات وتكنولوجيا المعلومات والقائمين على التدريس وأعضاء الكونترول ورؤساء اللجان والملاحظين والشئون العامة على نجاح التجربة مما أدى إلى انتظام سرعة الانترنت وعمل خطط بديلة فى حالة انقطاع الكهرباء والانترنت أو تعطل الأجهزة مع توافر الدعم التقنى طوال الوقت بالقاعات.

وشدد الدكتور حازم راشد، على توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكونترول، كما أكد حرص كلية التربية على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة .

وطالب عميد كلية التربية جامعة عين شمس، بتكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية، موضحا أنه تم التشديد على الطلاب بضرورة إبراز ما يفيد تلقيهم التطعيم ضد فيروس "كوفيد ١٩" حيث توفر الكلية وحدة طبية متكاملة بالتعاون مع الإدارة الطبية بالجامعة متواجدين يوميا قبل شهر من بداية العام الدراسي الحالي وحتى الآن، كما يشترط على المراقبين وهيئة الامتحانات أن يكونوا قد تلقوا اللقاح أيضا ، وفقا لقرار رئيس الجامعة.

ووجه عميد الكلية، الشكر لإدارة جامعة عين شمس برئاسة ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، أ.د. صفاء شحاتة وكيل الكلية على الدعم الذى يتم تقديمه للكلية.

ومن الجدير بالذكر أنه سبق يوم الامتحان تدريب الطلاب طوال الفصل الدراسى على هذا النوع من الامتحانات من حيث الطريقة ونوعية الاسئلة. وتسعى الكلية لتوسيع التجربة لتضم 27 مقررا لفصل الخريف الحالى واتساعها لتشمل نسبة أكبر فى فصل الربيع القادم.