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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسرة تهاني الجبالي تحدد مكاني العزاء في طنطا والقاهرة

تهاني الجبالي
تهاني الجبالي

كشفت مصادر مقربة من أسرة المستشارة الراحلة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا عن تحديد أماكن تلقي العزاء في الفقيده التي وافتها المنية إثر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك  بدار مناسبات للشبان المسلمين بطنطا ومسجد أبوبكر الصديق بمساكن شيراتون بالقاهرة .

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وكانت  مقابر عوارة بمدينة طنطا قد شهدت تدشين مراسم  تشييع جثمان المستشارة تهاني الجبالي ، عقب أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد عوارة، وسط مشاركة لفيف من أقاربها وعدد من الشخصيات العامة والشعبية، ودفنها بمقابر أسرتها.

وانهارت شقيقة الراحلة المستشارة تهانى الجبالى، وانخرطت فى البكاء، بالتزامن مع تشييع جثمانها بمقابر عوارة، ولفتت إلى أن الراحلة كانت بارة بأهلها، ودائمة المساعدة للفقراء والأيتام حتى قبيل رحليها.

ونعت محافظة الغربية، فى بيان لها ببالغ الحزن والأسى، المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ، خالص التعازي لأسرة الفقيدة، التي كانت مثالاً يحتذى به في الدفاع عن الوطن، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

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اسرة تهاني الجبالي عزاء دار مناسبات طنطا القاهرة الشباب المسلمين

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