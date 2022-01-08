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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية مجانية.. الكشف على 2850 مواطنا بقرية "شنراق" في الغربية

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت مديرية الصحة بالغربية، قافلة طبية مجانية شاملة بقرية شنراق التابعة لمركز السنطة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا.

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وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، إن القافلة ضمت تخصصات الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان " ، إلى جانب التحاليل الطبية والأشعة ، وصرف العلاج بالمجان.

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وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل بالمديرية، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 2850 حالة، إلى جانب تدشين ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا،والدفع بفرقة طبية لإعطاء المواطنين تطعيم لقاح كورونا ولعلاج الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي.

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