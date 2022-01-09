زراعة القاهرة تحصل على الاعتماد الدولي من الهيئة البريطانية ASIC

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الزراعة على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الدولي من الهيئة البريطانية ASIC بعدما قام فريق من خبراء الهيئة البريطانية بتقييم كافة الأنشطة والممارسات التطبيقية بالكلية من خلال تحليل الواقع المؤسسي وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الهيئة البريطانية ASIC هي هيئة اعتماد لمختلف الجامعات والمعاهد والمؤسسات الأكاديمية الدولية الأخرى، وهي هيئة معترف بها من قبل حكومة المملكة المتحدة، وتعمل تحت إشراف مؤسسة التعليم والخدمات الاجتماعية في بريطانيا التابعة لوزارة التعليم البريطانية، ويبلغ عدد الجامعات المعتمدة من هذه الجهة أكثر من 265 جامعة في بريطانيا، وما يزيد عن 360 جامعة في أوروبا وأمريكا وآسيا.

وقال الدكتور الخشت، إن هذا الاعتماد الدولي يأتي في إطار النقلة النوعية التي حققتها الجامعة خلال السنوات الماضية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وتحسين جودة الأداء الإداري وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الثالث ثم الجيل الرابع، وفي إطار الخطة التنفيذية لكلية الزراعة في ضوء خطة الجامعة للتحول الى جامعة من الجيل الرابع في تقديم خدمات تعليمية مميزة ويلقي الضوء على حجم العمل في الجامعة والكلية خلال السنوات الماضية والمستمر حتى الآن والذي توج بهذا الاعتماد الدولي.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن حصول كلية الزراعة على هذا الاعتماد الدولي سيساهم في رفع تصنيف الكلية بين الكليات المناظرة لأنه يؤكد على امتثال الكلية للمعايير المعتمدة دوليًا في التعليم والتعلم، ويعتبر هذا الاعتماد مؤشرًا على تطور شراكات الكلية مع ممثلي المجتمع المحلي والدولي، مع وجود السياسات وخطط التطوير لمختلف أنشطة وممارسات البحث العلمي وخدمة المجتمع بالكلية خلال السنوات الماضية مؤكدا أن الكلية لديها خطة ورؤية مستقبلية تسير فيها وفق متطلبات جامعة القاهرة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لمعايير الجودة العالمية.

من جانبه أكد الدكتور سامح عبد الوهاب عميد كلية الزراعة، أن الاعتماد الدولي من الهيئة البريطانية يعد نتاج نشاط لفريق عمل مؤسسي مكون من إدارة الجامعة والكلية وفريق الاعتماد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة هي ترجمة للدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع التعليم بوجه عام وضمان الجودة على وجه الخصوص من قبل إدارة الجامعة.

وأضاف عميد كلية الزراعة، أن الهيئة البريطانية أكدت في تقريرها استحقاق الكلية للاعتماد المؤسسي الرائد حيث أشادت لجنة التقييم بالأداء المميز وحجم الإنجاز المنفذ على مستوى إدارات وأقسام وبرامج الكلية المختلفة، وكذلك نسب رضا المستفيدين من الخدمات والممارسات المختلفة المطبقة على مستوى مختلف وحدات الكلية.

وأشار الدكتور سامح عبد الوهاب، إلى أن برنامج الفحص والتقييم من الهيئة البريطانية تنوع بين عروض توضيحية من قبل إدارة الكلية وكذلك عمليات الفحص الوثائقي للأدلة والشواهد المرتبطة بمعايير الاعتماد المؤسسي، والقيام بعقد لقاءات مع ممثلي إدارة الكلية وأعضاء لجنة الاعتماد وكذلك ممثلي هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالإضافة إلى أعضاء الجهاز الإداري بالكلية والخريجين ورجال الأعمال.