إيران: اقتربنا من التوصل إلى اتفاق نووي جيد

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء اليوم الأحد، الأقتراب من التوصل إلى اتفاق جيد في فيينا، معربا عن أمله أن يتم الاتفاق في أسرع وقت.

وقال عبد اللهيان، في تصريحات مع التلفزيون الإيراني، إن إيران ستواصل المفاوضات بمنطق قوي، مؤكدا أنه بلاده قدمت حلولا للأطراف الأخرى في فيينا.

وأعرب عن أمله أن يتم الاتفاق في أسرع وقت، قائلا: "لا نريد مفاوضات استنزافية ومطولة".

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية، نقلت عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني في المفاوضات، قوله إن "الحديث عن التوصل إلى اتفاق مؤقت عار من الصحة تماماً ومزور"، دون المزيد من التفاصيل.

وشهدت فيينا خلال الفترة الأخيرة، عددا من الجولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في 2018.

وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.