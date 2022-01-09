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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضحايا محمد الأمين.. عرض 3 فتيات على الطب الشرعي لبيان التعدي الجنسي

محمد الامين
محمد الامين

عرضت النيابة العامة، اليوم الأحد، ٣ فتيات من ضحايا رجل الأعمال محمد الأمين، على مصلحة الطب الشرعي، لفحصهم وإعداد تقرير بحالتهم، بعد قيام المتهم بالتعدي عليهم جنسيا بالقوة والاتجار بجسدهم داخل فيلته بالساحل الشمالي.

 

وباشرت  النيابة العامة التحقيقات في اتهام رجل الأعمال محمد الأمين، بالاتجار في البشر واستغلاله ضعف فتيات "نزيلات" دار أيتام مملوكة له في محافظة بني سويف بقصد التعدي عليهم جنسيا، بالاضافة الي اصطحابهم الي فيلته في الساحل الشمالي لهتك أعراضهن.

 

واقعة اتهام رجل الأعمال محمد الأمين، بالتعدي جنسيا على فتيات وهتك عرضهم بالقوة والتهديد، كشفتها إحدى التدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ورصدها المجلس القومي الطفولة والأمومة، وقدم بلاغا رسميا الي النيابة العامة في غضون شهر ديسمبر الماضي.

- هتك عرض بالقوة.. قضية محمد الأمين 


مع البلاغ الذي تقدم به المجلس القومي للأمومة والطفولة، والمتضمن منشور على صفحات التواصل الاجتماعي بقيام المتهم محمد الأمين بهتك عرض فتيات مقيمات بدار أيتام مملوكة له بمحافظة بني سويف، رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام المنشور وتولت التحقيقات في الواقعة.

- ضحايا محمد الأمين: أعتاد هتك أعراضنا بالقوة


وحققت النيابة العامة في المنشور بشأن المتهم محمد الأمين، واستمعت للفتيات "ضحايا المتهم"، واللاتي أكدن قيامه بالتعدي عليهم جنسيا وهتك أعراضهن دون رضاهم.

كما أدلت الفتيات بأقوالهم أمام النيابة، وقررن اصطحاب المتهم محمد الأمين لهن الي فيلا كائنة بالساحل الشمالي مملوكة له، لمدة أسبوع ليتمكن من هتك أعراضهم، بالإضافة لطلبه منهم ارتكاب أفعال مخلة.

- تحريات المباحث عن محمد الأمين 


وخلال التحقيقات طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتي جاءت مؤكدة لصحة ارتكاب المتهم محمد الأمين الجريمة المنسوبة اليه.

كما أشارت تحريات المباحث، الي أسماء فتيات أخرى مجنى عليهن على يد المتهم محمد الأمين، وأمرت النيابة العامة حينها بضبط وإحضار المذكور.

- الطب النفسي


وطلبت النيابة العامة، الأطباء النفسيين المختصين إعداد تقرير عن حالة الفتيات المجني عليهن، وسألتهم فأجابوا "أن الفتيات تعاني من اضطرابات سلوكية ونفسية" مشيرين الي إفادة الفتيات بالتعرض للتحرش داخل الدار.

 وقائع محمد الأمين


وسألت النيابة أخصائية بوزارة التضامن الاجتماعي، والتي أفادت أن تقريرها أكد معاناة الفتيات من عدم الثقة في الآخرين، بالإضافة الي صدمة وقلق وفزع تجاه الأمور الجنسية.

 ضبط محمد الأمين


وتنفيذا لقرار النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط رجل الأعمال محمد الأمين، وبمواجهته أمام النيابة أنكر ما نسب إليه من اتهامات.

- تجديد حبس محمد الأمين


وفي صباح اليوم الأحد، التاسع من يناير ٢٠٢٢، أصدرت محكمة الجنايات المختصة قرارا بتجديد حبس رجل الأعمال محمد الأمين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

محمد الأمين الطب الشرعى الساحل الشمالي النيابة العامة دار ايتام

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