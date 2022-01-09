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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

عبلة الرويني: علاء خالد اختار الحياد في رواية "متاهة الإسكندرية"

عبلة الرويني: علاء
عبلة الرويني: علاء خالد اختار الحياد في "متاهة الإسكندرية"

أقامت مكتبة البلد، اليوم الأحد، ندوة لمناقشة رواية " متاهة الاسكندرية" للروائي السكندري علاء خالد، يناقشها الكاتب الكبير ابراهيم داوود و الكاتبة والناقدة عبلة الرويني.

وقالت الناقدة عبلة الرويني أن الكتاب محوره مجموعة من الفنانيين " جمعية الحمير" و الراوي رسام و جوهره المعرفة، حيث نتقاطع مع سؤالين في الكتاب  الموديل العاري من الفنان وجسد الموديل.

وأوضحت أن فكرة الاشتهاء موجودة بين الفنان و الموديل فهناك علاقة بين الفنان و الموديل، حيث كان الفنان الكبير حسن سليمان آخر الفنانيين، الذي يعمل مع موديل عاري كان له موقف أنه يجب أن لا يكون هناك علاقة بين الفنان و الموديل العاري، فإذا كان هناك اشتهاء للموديل لن تكتمل اللوحة فيجب أن يحترم الفنان القداسة.

مناقشة رواية متاهة الاسكندرية للروائي علاء خالد

وأشارت إلى أن نفس الفكرة هي ما يشير لها علاء خالد، و عندما يحترم الفنان الجسد يكون الفن سليم عكس تشوهات التماثيل الرومانية.

مناقشة رواية متاهة الاسكندرية للروائي علاء خالد

وتابعت "سؤال آخر  أثار غرابتى و مر مرور عابر وهو التزوير في اللوحات ففي الكتاب هناك مستنسخات و فنانيين يعيدوا رسم لوحات قديمة فكتاب محوره الفن التشكيلي و أبطاله فنانيين كتاب ملئ بالتفاصيل الدقيقة و يعتبر تزوير اللوحة أو استنساخها مرور عابر لا تثير الدهشة أو الاعتراض فالراوي محايد يرصد الآخرين و يحللهم و يطبق نظرية البرود الانفعالي و يتعمد تبرير مشاعره".

مناقشة رواية متاهة الاسكندرية للروائي علاء خالد

وقالت إن "المسافة في الكتاب  تجعله على درجة من الوعي والحياد وعدم الانحياز و لكن طغي عليه الشعور الشخصي ففي ثورة يوليو يعبر عنها بشكل سلبي بدون أي مبرر  ففي لقطات ظهرت فيها هواه الشخصي رغم حياته فى الكتاب".

عبلة الرويني متاهة الاسكندرية الكاتب علاء خالد مكتبة البلد ثقافة

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