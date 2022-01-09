أبرزها سمعة الخريج ومستوى البحث العلمي.. أسباب تقدم جامعة عين شمس في التصنيف العالمي

أكدت الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس ، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،ومديرة تنفيذ لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة ان هناك عدة معايير مهمة لتقييم الكليات في التصنيفات الدولة .

وأشارت الدكتورة شهيرة خلال تصريحاتها لـ صدي البلد الي المعايير التي تتقيم بها الكليات وهي سمعة الخريج ومستوى البحث العلمي والمجلات التي تنشر في البحث العلمي والأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس ومعدل النشر واستشهادات الباحثين في العالم بالأبحاث المقدمة من الباحثين والأكاديميين ونسبة الطلاب الأجانب والدوليين في الكلية، مشيرة الى ان كليات جامعة عين شمس بها عدد كبير من الوافدين ومن جميع انحاء العالم .

وأشار وكيل كلية الطب إلى ان الكليات بجامعة عين شمس تسعى دائما لتطوير نفسها بقيادة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة حيث ان هذه السنة الثالث على التوالي في التقدم .

الجدير بالذكر أعلن الدكتور محمود المتينى -رئيس جامعة عين شمس عن تقدّم الجامعة في تصنيف NEWS US الصادر لعام 2021، حيث احتلت الجامعة المركز 648 على مستوى العالم مقارنة بالمركز 667 العام الماضي، وهو ما يعني تقدم الجامعة 19 مركزًا.

وأكد أن الجامعة قد ظهرت بشكل واضح فى مجالات التصنيف في مراكز متقدمة على حد سواء و ذلك على النحو التالي:

وفي مجال العقاقير والسموم حققت الجامعة المركز 152، وفي مجال الإلكترونيات والهندسة الإلكترونية حققت المركز 371، أما في مجال الطب الإكلينيكي فجاءت في المركز 410 وفي مجال الفيزياء جاءت جامعة عين شمس في المركز 449 عالميًا، ومجال الهندسة حصدت المركز 467، وفي مجال الكيمياء جاءت الجامعة في المركز 608 .