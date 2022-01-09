عشرة طويلة.. نبيل الحلفاوي ينعى وائل الإبراشي

نعي الفنان نبيل الحلفاوي، الإعلامي وائل الإبراشي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب نبيل الحلفاوي: " إنا لله وإنا إليه راجعون. وداعا وائل الإبراشي.. ‏عشرة طويلة عبر صفحات روز اليوسف كصحفي متميز ثم عبر الشاشة كإعلامي له حضور لافت، ‏بصادق الحزن ندعو له بالرحمة والمغفرة. وعسى أن يلهم الله أسرته ومحبيه الصبر والسكينة. خالص العزاء لهم ولزملائه وللساحة الإعلامية".

توفي منذ قليل الإعلامي وائل الإبراشي، بعد صراع طويل مع المرض .

وكتب نجل شقيقه عبر حسابه : توفي عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة له ".

وتقام غدا جنازة الإعلامي وائل الإبراشي بعد صلاة العصر من مسجد شربين الكبير بالمنصورة.

آخر ما قاله الإبراشي

ويرصد “صدى البلد”، في السطور التالية، ماذا قال الإعلامي في آخر لقاء تلفزيوني له قبل اكتشافه إصابته بفروس كورونا المستجد.

وظهر الإبراشي خلال آخر لقاء له أثناء تقديم برنامج التاسعة، المذاع عبر الأولي المصرية، وتحدث عن الفنانين الذين أصيبوا بكورونا بعد عودتهم من مهرجان الجونة العام الماضي قائلا "وصل عدد المصابين إلي 9 أفراد ".

وحذر وائل الإبراشي سابقا من التهاون في الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا قائلا “يجب أن نحترس جميعا.. فيروس كورونا لن يجمد الحياة وسيستمر معنا”.