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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. نظر محاكمة 4 متهمين تسببوا في وفاة طفل بالمقطم

أرشيفية
أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة 4 متهمين بتهمة إضرام النار عمدًا في مبنى مسكون بالمقطم والتسبب في وفاة طفل .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعادل إبراهيم.

وأوضح أمر الاحالة أن المتهمين بالقضية وهم كل من "محمد.ع" عامل و "كامل .م' وشهرته رامي و" هاني .م" و" صلاح .ع " .

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين بدائرة قسم  المقطم محافظة القاهرة قام المتهم الأول بأن وضع النار عمدا في مبنى سكني المملوك للمجني عليه عماد محمود بأن سكب على باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن ونشأ عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل هاني عماد والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به على النحو المبين بالتحقيقات.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه هاني عماد في العقد الثاني من العمر وأن وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسده بنسبة 30%.

4 متهمين بالمقطم وفاة طفل المستشار هشام عبد المجيد

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