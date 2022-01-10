عضو اتحاد مكافحة العدوى: أوميكرون قد يكون بداية النهاية لـ كورونا.. فيديو

قال الدكتور وائل صفوت، عضو الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى، إن أزمة كورونا وعلم الوبائيات ستحظى بمناقشات عديدة بمنتدى شباب العالم؛ لكون الجائحة أثرت على الغذاء والبيئة وغيره من القطاعات التي تمثل جزء من التنمية المستدامة.



وأضاف "صفوت"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية"TEN"، أن جميع متحورات كورونا ليست شرا، ومتحور "أوميكرون" قد يكون بداية النهاية للجائحة، فالمتحور عبارة عن فيروس ضعيف أو فيروس ميت وقد يكون بمثابة لقاح طبيعي للوقاية من الإصابة.



وتابع عضو الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى، أننا مقبلين على أوبئة كثيرة، وجميع الأمراض التي انتشرت جاءت نتيجة الزحام والتلوث والاحتباس الحراري الذي يؤثر على الصحة والمناعة الذاتية للشخص ويجعل الفيروسات أكثر كفاءة في تغلبها على الجسم.

وأوضح أن هناك العديد من التحورات لكورونا ولكن جميعها في اتجاه اضعاف الفيروس، مشددًا على أن الدولة والعالم اجمع أصبح أكثر قدرة على التعامل مع الجائحة، منوهًا بان المنتدى يكون بمثابة مشهد مصغر لتعامل العالم مع جائحة كورونا وكيفية التعايش معه.



ونوه، بأنه على الشباب أن يتحدث عن ما اتجه له العالم بعض كورونا، وتطبيق التحول الرقمي في مجال الصحة، مشيرًا إلى أنه يمكن التغلب على الكثير من المشكلات من خلال الصحة الرقمية والطب عن بعد.