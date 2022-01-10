معلومات لا تعرفها عن معمل الفيروسات بجامعة القاهرة

تسعى جامعة القاهرة دائما إلى التطوير لمواكبة سوق العصر ، والتفكير خارج الصندوق حتى تصبح جامعة القاهرة واحدة من أهم الجامعات المصرية و العالمية أيضا .



ولذلك تسعى جامعة القاهرة ، إنشاء معمل مرجعي للفيروسات والإنتاج المبدئي للقاحات قبل تصنيعها، وفى هذا التقرير ننشر أهم المعلومات عنه فى هذا التقرير

1- سيكون المعمل معمل مرجعي للفيروسات وبيت لحيوانات التجارب بنوعيها الكبيرة والصغيرة .

2- إنتاج أدوات ووسائل للإنتاج المبدئي للقاحات قبل بداية تصنيعها .

3- سيكون للكشف عن الفيروسات، وحصنا ضد الأمراض المعدية والفيروسات المتوقع أن يحدث بها طفرات.

4- تحديد نوعية هذه الطفرات وتأثيرها على صحة الإنسان والحيوان.

5- سيتم تزويد المعمل المرجعي بالإمكانيات اللازمة والخدمات المتكاملة التي قد تساهم في مرحلة ما قبل الإنتاج .

6- القدرة على تصنيع الأمصال واللقاحات الحديثة ويكون لها استجابة سريعة للكشف عن أي تحورات قد تنشأ الآن أو في المستقبل مثل الإنفلونزا وكوفيد 19، والعديد من الفيروسات التي تصيب الحيوانات وقد تسبب أضرارا بالغة في الثروة الحيوانية مثل أنفلونزا الطيور وبعض الفيروسات التي تصيب الماشية.