ناصر عباس يحلل أداء حكام مباراة كاب فيردى وإثيوبيا في أمم إفريقيا 2021

سلط ناصر عباس عضو لجنة الحكام السابق، الضوء، على طاقم حكام مباراة منتخب كاب فيردى ونظيره منتخب إثيوبيا، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وتغلب منتخب كاب فيردى على نظيره منتخب إثيوبيا بهدف دون رد أحرزه جوليو تافاريس.

ويشارك منتخب كاب فيردى ضمن منافسات المجموعة الأولى فى بطولة كأس أمم إفريقيا رفقة منتخبات الكاميرون وبوركينا فاسو وإثيوبيا.

وقال ناصر عباس عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الف مبروك للحكام المصريين : الدولي محمود عاشور ، والدولي محمود أبوالرجال.. نجوم لقاء مبارة الرأس الاخضر واثيوبيا في بطولة كأس الامم الافريقية الكاميرون.

وتابع: اولا : الحكم محمود عاشور : تميز في الدقيقة 10 من الشوط الاول وقرار صحيح من الVAR بقيادة محمود عاشور باستدعاء الحكم الانجولي هيلدر مارتينز في قرار بطاقة حمراء للاعب اثيوبيا نتيجة الفرصة الواضحة.

واضاف: الحكم اشهر البطاقة الصفراء ثم قام بتعديل القرار ببطاقه حمراء بتعاون من عاشور وتحقيق للعدالة التحكيمية نتيجة التعاون الايجابي بين طاقم التحكيم .

وأكمل : ثانيا : الحكم الدولي : محمود ابو الرجال : تميز وقرارات صحيحة خاصة بالتسلل في الدقائق 41 ، 61 وفي الدقيقة 51 درس من أبوالرجال في كيفية السرعه القصوي في حالات الهجوم المعاكس وهجمه سريعه لصالح فريق اثيوبيا .

استطرد: وفي الدقيقة 10 من الشوط الاول تمركز صحيح مع آخر ثان مدافع في حالة طرد لاعب اثيوبيا وتكنيك في اسلوب الجري ، وتحرك ممتاز في توضيح ان المخالفة خارج منطقة الجزاء .

واشار الى أنه في الدقيقة 92 قرار صحيح وتعاون مع حكم المباراة في احتساب مخالفة لمس الكرة باليد .