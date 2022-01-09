وزير قطاع الأعمال العام: خطة لاستعادة ريادة القطن المصري عالميا خلال عامين

كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن خطة زيادة إنتاجية القطن المصري، قائلا:" وضعنا خطة لاستعادة ريادة القطن المصري عالميا خلال عامين".

وتابع خلال حواره ببرنامج "مصر جديدة" والمذاع عبر قناة ETC ": "تم إلغاء الوسيط في منظومة شراء القطن وأصبح الفلاحون يتعاملون مباشرة مع الوزارة.

وأشار إلي أنه سيتم تطبيق منظومة تجارة القطن في جميع المحافظات، مؤكدا على أنه سيتم تسليم كيس جديد بتقاوي القطن بالدوبارة القطنية للفلاح لضمان عدم خلط تقاوي القطن قصير التيلة بالقطن طويل التيلة.

ولفت إلي أنه جار تسلم أكياس القطن من المزارعين في 200 مركز بـ 14 محافظة.