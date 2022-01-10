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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صبحي : سأتقدم بشكوى ضد الإسماعيلي الذي طالبني بالاعتزال

محمد صبحي
محمد صبحي

كشف محمد صبحي حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي عن أزماته مع الدراويش، مشيرًا إلى أنه سيطالب بكامل مستحقاته حال رحيله، وسيتقدم بشكوى لحل الأزمة.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "المحور" عبر برنامج "الريمونتادا": "علي أبو جريشة وعماد سليمان طالباني بالاعتزال في بداية الموسم، وقيل لي إن الإسماعيلي سيعتمد على حارس مرمى غيري".

وأضاف: "تم حرماني من خوض التدريبات بدون أسباب واضحة، حتى جاء مجلس إدارة جديد وعدت إلى التدريبات".

وأردف: "علي أبو جريشة يتفاوض مع محمد عبد المنصف الذي يقاتل في الملعب ويلعب بدوافع قوية، وأنا لدي دوافع مثله، لذلك مازلت قادرًا على العطاء، وتألق عصام الحضري في وقت سابق وعبد المنصف بعد بلوغهما سن الـ40 يدفعني لمواصلة المشوار".

واستكمل: "اعتبرت نفسي خارج الإسماعيلي لشعوري بأن النادي يصر على تواجدي في قائمة الانتظار بسبب عدم احتياجهم لي".

واستطرد: "أطالب الإسماعيلي بمنح مستحقاتي كاملة والالتزام بعقدي، إذا رحلت عن الإسماعيلي الآن سأطالب بصرف عقدي والحصول على مستحقاتي بالكامل وسيكون لدي الحق في مطالبتي بذلك حال رحيلي، وإذا لم أحصل على مستحقاتي سأتقدم بشكوى".

محمد صبحي نادي الإسماعيلي على أبو جريشة محمد عبد المنصف عصام الحضري

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