عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 10-1-2022 | فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

استعرض برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين   10 - 1- 2022.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو  17.85 جنيه للبيع و17.65 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.41 جنيه للبيع و20.86 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى  52.02 جنيه للبيع و49.23 للشراء.
 

اسعار العملات الاجنبية الصحفي أحمد حمدى برنامج صباح البلد سعر الدولار الأمريكي توك شو

ترشيحاتنا

عشان تحمى نفسك منه .. اكتشف أهم أسباب النسيان

أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-1-2022 | فيديو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 10-1-2022 | فيديو

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 10-1-2022

التعليم: أي تأخير في صرف حافز تطوير التعليم مسؤولية مديري المديريات

ريابكوف: موسكو تختبر قدرة واشنطن على اتخاذ قرارات مسئولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاته بـ 4 ساعات.. آخر كلمات وائل الإبراشي . ماذا قال؟

سرطان الحنجرة و تداعيات كورونا.. مصادر تكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة وائل الإبراشي

بأوامر من الرئيس السيسي.. منع استخدام البنزين أو السولار بشرم الشيخ |فيديو

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

طلعونا فاصل.. بكاء مصطفى شردي ولبنى عسل حزنا على وائل الإبراشي

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بعد صراع مع المرض

لمدة 36 ساعة.. قطع المياه عن مدينة السلام بـ السويس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ بـ الحقيقة وتألق في العاشرة ورحل بعد التاسعة..بصمات وائل الابراشي الإعلامية

صور نادرة لـ وائل الإبراشي مع زوجته وابنته الوحيدة فرح.. شاهد

شريان الحياة.. أهمية نهر النيل للمصريين.. ودور الرئيس السيسي في الحفاظ عليه

نار مستعرة منذ 50 عاما.. بوابة جهنم لغز مخيف في صحراء تركمانستان..شاهد

فيديو

لن يعود إلي الشاشة.. تفاصيل اللحظات الاخيرة في حياة وائل الإبراشي .. فيديوجراف

العفش اتحرق.. تفاصيل نجاة سهير رمزي من حريق فيلاتها.. فيديوجراف

منحنى الموت.. تفاصيل حادث الدائري الأوسطي في حلوان.. فيديوجراف

رياح مثيرة للأتربة وانخفاض في درجات الحرارة.. تحذير جديد بسبب الطقس

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ