الرئيس السيسي يصل لـ مقر أولى جلسات منتدى شباب العالم

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينته انتصار السيسي، لمقر انعقاد أولى جلسات منتدى شباب العالم، بحضور شباب من جميع دول العالم.

إجراءات احترازية لحماية المشاركين

وحرص القائمون والمشرفون على منتدي الشباب على اتخاذ مجموعة من الإجراءات واتخذت إدارة المنتدى تقنيات غير مسبوقة بالكشف والاحتراز والوقاية من كورونا خاصة المتحور الجديد "أوميكرون"، وتضم روبوت متطورا يعمل على تعقيم القاعات، و روبوت آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزع على الحضور أدوات التعقيم، وتقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور، كما تتميز كل الأبواب الخاصة بقاعات وجلسات ووسائل الانتقال بالمنتدى بأنها ذاتية التعقيم، حيث تمنع هذه التقنية انتقال العدوى فى حالة ظهور حالات إصابة.

كما تم إعداد خطة محكمة بالتعاون مع أجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص المتخصصة لضمان سلامة جميع المشاركين، بدءا من مراحل التسجيل واشتراط تلقى الجميع للقاحات ضد فيروس كورونا سواء للمشاركين من داخل مصر أو خارجها.

وتم استحداث لجنة تنظيمية جديدة ضمن لجان التنظيم لتكون مدعومة بفريق طبى ومزودة بإمكانيات متخصصة لفحص ومتابعة أية حالة يتم الشك في إصابتها بأي أعراض، بجانب التأكد من جاهزية الغرف المخصصة للعزل في كل فندق في حال ظهور إصابة لأحد المشاركين بالمنتدى مع ضمان تقديم كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة.

وتم تدريب جميع القائمين على تنظيم المنتدى على الإجراءات الوقائية والبروتوكولات التي سيتم تطبيقها طوال فترة الانعقاد وإجراء فحص دورى كل 48 ساعة لجميع المشاركين والضيوف، واستخدام الكاميرات الحرارية قبل دخول القاعات، وتطبيق كافة قواعد التباعد الاجتماعى خلال الجلسات وأنشطة المنتدى وغيرها من الإجراءات الوقائية التي تطبق بمنتهى الحرص.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

ويشهد اليوم الأول فعاليات الحفل الافتتاحي بحضور عدد من القادة ورؤساء الحكومات ومن بينهم الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي وولى عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، بالإضافة لكبار الشخصيات الدولية البارزة من مصر والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا.

وتضم قائمة المشاركين والمتحدثين في جلسات المنتدى عددا كبيرا من أبرز القادة حول العالم فى مجال التغيرات المناخية وعلى رأسهم الوزير البريطانى ألوك شارما رئيس قمة المناخ "كوب 26" والتى عقدت مؤخراً فى جلاسكو بريطانيا ، حيث تولى مصر أهمية كبرى لملف المناخ خاصة في ظل استعدادها لاستلام رئاسة قمة كوب 27، والتى ستعقد فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر القادم ، كما سيشارك أيضا جون كيرى المبعوث الأمريكى لشئون المناخ وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.