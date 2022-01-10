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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث جديد.. انقلاب سيارة وإصابة مستقليها بالطريق الأوسطي في أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية

انقلبت سيارة ملاكي بالطريق الدائري الأوسطي، بمنطقة حدائق أكتوبر في الجيزة اليوم الإثنين، مما أسفر عن إصابة مستقليها، وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري، بالطريق الأوسطي، بمنطقة حدائق أكتوبر، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ملاكي انقلبت مما أسفر عن إصابة مستقليها، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم إزالة آثار الحادث من الدائري الأوسطي ، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

إصابة ربة منزل في انفجار أسطوانة غاز داخل منزلها بكرداسة

قرار عاجل من النيابة حول حريق فيلا سهير رمزي

بعد تداول فيديو.. جهود مكثفة لضبط عامل تعدى على مريض بمركز طبي بالعمرانية

إخماد حريق بفيلا سهير رمزي في الشيخ زايد.. والتحريات: بسبب المدفأة

 

جهود مكثفة لضبط عامل تعدى على مريض بمركز طبي بالعمرانية”

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لضبط العاملين بمركز طبي خاص، شهد تعرض مريض لاعتداء من جانب أحد العاملين بالمركز.

 

وتداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للواقعة، حيث حررت الجهة المسئولة بوزارة الصحة ، عن مراقبة تلك المراكز محاضر بالمخالفات الخاصة بالمركز الطبي، لما يتضمنه من مخالفات، وتم اغلاقه وتشميعه.

 

وتعددت شكاوى المواطنين وذوي المرضى ، من العاملين بالمركز قبل إغلاقه، نتيجة سوء الرعاية الطبية به، وعدم اتخاذ الإجراءات الازمة الخاصة بمواجهة  فيروس كورونا داخل المركز، حتى سجل أحد الأشخاص مقطع فيديو لتعرض أحد نزلاء المركز من المرضى لاعتداء من جانب أحد الأشخاص العاملين بالمركز.

 

“إخماد حريق بفيلا سهير رمزي في الشيخ زايد”

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من السيطرة على حريق محدود داخل فيلا الفنانة سهير رمزي بالشيخ زايد، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.


تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة ، بلاغا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل فيلا الفنانة سهير رمزى.


وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع بقوات الحماية المدنية وبصحبتهم سيارتى إطفاء وتم إخماد الحريق قبل امتداده لباقى الفيلا والفيلات المجاورة له.


وبإجراء التحريات الأولية تحت أن سبب الحريق ماس كهربائي في توصيلات كهربائية ومدفأة باحدى الغرف المطلة على حديقة الفيلا، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي لرصف المحاور”

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة منشأة القناطر في تنفيذ أعمال رصف طريق سقارة السياحى ونسب الانجاز به بالإضافة إلى إزالة البروز والتعديات لتوسعة شارع المحكمة القديمة بمدينة البدرشين وذلك استعدادا لرصفه إلى جانب متابعة أعمال توسعة وإزالة التعديات بشارع عباس عنانى، وذلك استكمالا لمخططات الرصف والتطوير التي يشهدها عدداً من القطاعات بنطاق مركز البدرشين خلال العام المالي الجاري . 


كما تابع محافظ الجيزة أعمال إزالة التعديات والتوسعة وإنشاء القواعد الخرسانية لأعمدة الإنارة بشارع النزهة بمدينة الحوامدية تمهيدا لرصف وتطوير الطريق الي جانب وضع طبقة الرصف الرابطة بشارع الجمهورية . 

 

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