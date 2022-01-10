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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة ربة منزل في انفجار أسطوانة غاز داخل منزلها بكرداسة

أرشيفية
أرشيفية

أصيبت ربة منزل جراء انفجار أسطوانة غاز داخل منزلها بمنطقة ناهيا بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة.

البداية كانت بتلقي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً بانفجار أسطوانة غاز داخل منزل بمنطقة ناهيا بدائرة المركز.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية و بالفحص تبين حدوث تسرب غاز من الاسطوانة مما تسبب في انفجارها ونتج عن ذلك إصابة "نورهان ا" في العقد الثالث من عمرها، وجرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

 

“ جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة بالشيخ زايد ”

 

من ناحية أخرى ، تكثف الأجهزة الامنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سائق تاكسي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي في نطاق مدينة الشيخ زايد.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من الأهالي بوجود جثة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق منطقة الشيخ زايد، وفور إخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة لكشف ملابساتها.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع العثور على الجثة، وتبيَّن أنها لسائق تاكسي تبين من أوراق هويته أنه يدعى (طارق. أ)، 24 سنة، مصاب بعدة طعنات.

شكَّل اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

“ حملات أمنية ”

فى سياق آخر ، واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 48 ساعة عن ضبط 5124 قضية متنوعة. 

وجاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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