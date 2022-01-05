تجديد حبس مسن قتل ابنه بسبب إدمان المخدرات في الطالبية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس مسن 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل ابنه بسبب تعاطي مواد مخدرة بالطالبية.



تلقي قسم شرطة الطالبية، بلاغا من مستشفى الهرم، يفيد بوصول جثة شاب مصاب بطعنة نافذة، وعلى الفور انتقلت رجال المباحث لمحل البلاغ وتبين إصابة الشاب بطعنة نافذة، أسفرت عن مصرعه، وأن والده وراء قتله وأنه لم يقدم على الانتحار.



وكشفت التحريات التي أجراها رجال مباحث قسم شرطة الهرم، أن والده وراء قتله وأنه لم يقدم على الانتحار، بعد أن نشبت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية، بسبب إدمانه للمواد المخدرات تطورت لمشاجرة بينهما، أسفرت عن إصابة القتيل بطعنة نافذة عن طريق الخطأ، وحاول نقله للمستشفى لمحاولة إنقاذه إلا أنه توفى في الحال.