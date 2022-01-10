داقوف أول قرية في سمالوط المنيا بلا أمية

قال أحمد راشد مهدي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، إن قرية داقوف التابعة للوحدة المحلية لقرية إسطال، أصبحت أول قرية داخل مركز سمالوط بلا أمية.

وأعلن رئيس مركز سمالوط، خلو قرية داقوف من الأمية، خلال احتفالية مشروع "قرية بلا أمية" حضرها أحمد علي محمد مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمنيا، وحسين صلاح مدير إدارة التربية والتعليم بسمالوط، وخيري فواد نقيب المعلمين بسمالوط، والدكتور فخري ماضي مدير الإدارة الصحية بسمالوط، والقس داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط، والشيخ أحمد مخلوف مدير أوقاف سمالوط.

وأوصى الحضور، بالإعلان من خلال صفحات التواصل الإجتماعي والمساجد والكنائس بأهمية وضرورة محو الأمية، وتحفيز الدارس الحاصل على شهادة محو الأمية، وكذلك تقديم الحافز للمدرس وتفعيل فتح فصول محو الأمية في المصالح الحكومية والجهات المعنية بمحو الأمية، وتسهيل الإجراءات من قبل رؤساء القرى والجهات المشاركة في فتح الفصول والتوعية الشاملة بمحو الأمية لما لها من تأثير على التنمية، وتوزيع قاعدة البيانات للأميين على الجهات المشاركة لتفعيل فتح الفصول، وأن يتم الاستكتاب بمقر إدارة محو الأمية أو الوحدة المحلية للذين تم اختبارهم ونجحوا في الامتحان والحصول على شهادة محو الأمية في نفس اليوم، والعمل على تنفيذ خطة محو الأمية خلال هذا العام وتحقيق المستهدف

وأكد رئيس المركز، على مشاركة أجهزة الدولة في القضاء على ظاهرة الأمية والتي تعد آفه خطيرة يعاني منها المجتمع المصري بشكل عام والمرأة بشكل خاص تقديم كل الدعم من خلال التعاون المشترك وإثابة الدارسات على اشتراكهن في فصول محو الأمية لأنهن الأكثر كفاءة

واستعرض مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمنيا، المجهودات المبذولة لمكافحة الأمية بمركز ومدينة سمالوط خلال عام 2021، وأوضح نائب رئيس الهيئة أن الهيئة وضعت خطة كبرى خلال العام الماضى كان عددالمتعاقدين اول العام 52 متعاقد مرورا حتى نهاية العام وصل المتعاقدين 212 فصل تعليمي.



وأضاف مدير فرع محو الأمية، أن خطة الهيئة سيتم تنفيذها من خلال عدة محاور تشمل مشروع قرية بلا أمية ومشروعا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومشاركة طلاب الجامعات وتنظيم قوافل طبية وعلاجية للتوعية بالقرى النامية، مشيرًا إلى أنه تم البدء بقرية داقوف وستتم مواصلة العمل بعدة قرى أخرى داخل المركز.