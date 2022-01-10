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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رقية الهلالي: منتدي الشباب يبرز مكانة مصر دولياً في صناعة قادة المستقبل

النائبة رقية الهلالي
النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب

قالت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن إنطلاق فعاليات منتدي شباب العالم 2022 في مدينة شرم الشيخ تحت شعار "السلام والتنمية والإبداع"، يهدف الي جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، مؤكدة أن المنتدي يتضمن عددا من الموضوعات الهامة في ظل الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.


وقالت النائبة رقية الهلالي في تصريحات صحفية، خلال بيان لها، اليوم، أن المنتدى سيشهد مناقشة عدد من الملفات الهامة والتي تأتي في مقدامتها "الرعاية الصحية للعالم ما بعد الجائحة وقضية الطاقة وريادة الأعمال والفرص المتاحة للشباب فى سوق العمل عالمياً بعد الجائحة، كما سيناقش المنتدي ماذا تغير فى سوق العمل، قضية التغيرات المناخية والبيئية، والمبادرات التنموية ومنها مبادرة حياة كريمة، مشيرة الي ان المنتدي يحظى باهتمام دولي غير مسبوق ويبرز مكانة مصر ودورها العالمي في صناعة قادة المستقبل، خاصة بعد اعتماد الأمم المتحدة منتدي شباب العالم كمنصة دولية.

 

وأضافت النائبة رقية الهلالي، أن إقامة منتدى هذا العام رغم ظروف جائحة كورونا COVID-19  - رسالة أخري من مصر مفادها " مصر قادرة علي تخطي الصعاب وكيفية ادارتها للجائحة والسيطرة عليها  لتعود الحياة الي طبيعتها  للعمل والبناء نحو المستقبل، مشيده بما اتخذته إدارة منتدى شباب العالم في وضع شروط واجراءت احترازية حماية لصحة المشاركين في أعمال وفعاليات المنتدى وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، من اجل أن يطمئن الجميع، والذين يبلغ عددهم حوالي 18 ألف مشاركة و500 متحدث.

 

وتابعت نائبة حماة الوطن، أن مصر تعتبر صحة وسلامة المشاركون في المنتدي  أمرا بالغ الأهمية في ظل الظرف الوبائي العالمي المتعلق بفيروس كورونا، مؤكدة ان منتدي شباب العالم في نسخته الرابعه ستكون بمثابة رسالة قوية على أن مصر كانت حاضنة لكل شعوب العالم على مدار التاريخ والحضارات.

 

وأختتمت النائبة رقية الهلالي بالتاكيد علي أن القيادة السياسية الحكيمة وفي ظل رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤمن جيدا باهمية الشباب وتمكينهم، وهذا ماظهر في ملف التمكين في كافة مؤسسات الدولة المختلفة، سواء الوزراء او نوابهم أو المحافظين او نوابهم أو اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالاضافة الي التمثيل والمشاركة  لتبادل الرؤي والأفكار.

منتدى شباب العالم ريادة الاعمال جائحة كورونا الرئيس عبد الفتاح السيسي الشباب فيروس كورونا

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