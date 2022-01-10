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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد ظهورها في افتتاحية منتدى شباب العالم.. 10 معلومات عن الأم تريزا

الأم تريزا
الأم تريزا

انطلق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة في مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. 


تناول المنتدى في البداية العديد من الموضوعات والشخصيات البارزة و كان من ضمن الشخصيات التي ظهرت في المنتدى الأم تريز، فهي مثال للتسامح و المحبة و البذل و العطاء ، و في السطور التالية سنستعرض أبرز المعلومات عن الأم تريزا: 

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شكر خاص من ولي عهد الأردن للرئيس السيسي على تنظيم منتدى شباب العالم

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برلماني : منتدى شباب العالم يهدف لتعزيز الحوار وتبادل الثقافات

 

 

 

 


-ولدت الام تريز في 26 أغسطس من عام 1910،في مدينة سكوبي بدولة مقدونيا . 
-قررت الام تريز  في الثانية عشر من عمرها أن تتجه إلى حياة الراهبات، و قامت بالفعل بالذهاب إلى دير الراهبات " أخوية لوريتو" بأيرلندا حيث رسمت راهبة مبتدئة هناك و من ثم أرسلت إلى لدير آخر تابع لنفس الدير في مدينة بالقرب من كالكوتا في الهند . 
-قالت الأم تريز أنها رأت مشهد و هي يقظة و كأن الله يناديها و يأمرها بأن تساعد الفقراء، و منذ تلك اللحظة وهبت الام تريزا حياتها لمساعدة  الفقراء و المحتاجين . 
-غادرت الأم تريزا الدير في عام 1948 في كلكوتا و بدأت تجوب في مدينة كالكوتا، لمساعدة المحتاجين و صنع الخير في كل مكان طو أنشأت أول مدرسة باسمها في تلك المدينة . 
-حولت الأم تريزا في الهند معبد كان "لآلهة الموت و الدمار" ، لمكان يستضيف الأشخاص المصابة بأمراض مزمنة لا أمل لهم في العلاج في أيامهم الأخيرة قبل وفاتهم . 
-أقامت الأم تريز أماكن يمكن للأشخاص الذين يعانون من أمراض معدية و كان المواطنون في الهند يعتبروهم منبوذين و يرفضهم المجتمع فقامت الأم تريز بإنشاء أماكن كالبيوت لإيوائهم بداخلها . 
-تمكنت الأم تريز من إيقاف إطلاق النار في لبنان من جانب الاحتلال الإسرائيلي لوقت معين حتى يتمكن رجال الدفاع المدني من إنقاذ أطفال كانوا عالقين في إحدى المستشفيات التي حاصرتها رصاصات من كل جانب كادت أن تنهي حياتهم كلهم في عام 1982.
- تسلمت الأم تريزا في عام 1979 جائزة نوبل لأعمالها الخيرية المستمر، و حينما تسلمت الجائزة طلب إلغاء العشاء الذي يقام للفائزين بجائزة نوبل و طلبت التبرع به للأطفال المحتاجين في الهند . 
-أنشأت اول مأوى للأيتام في الهند و ذلك لرعايتهم و حمايتهم من أي مكروه يصيبهم و لأنها كانت تعتقد أن تعليمهم مسئولية على عاتقها فقد كانت دار الأيتام مهتمة بتعليم الأطفال
- 1985تدهورت حالة الأم تريز
-توفت الأم تريز في 1997

الأم تريز منتدى شباب العالم شرم الشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية مصر العربية

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