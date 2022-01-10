بعد ضبط عاطل بسوهاج|احذر.. تداول هذه العملات يقودك للسجن وغرامة مليون جنيه

"البيتكوين".. عملة مشفرة وهمية ضمن نظام شبكي غير مركزي عُرف مؤخرا على شبكة الإنترنت، صنعت بزعم كونها مشروعا استثماريا مُدرا للأموال الطائلة على مستخدمها وظهر الإعلان عنها بغزارة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وإيهام الأشخاص بفوائدها الكبيرة التي ستعود عليهم فور الاشتراك ومن ثم تزايدت أعداد التشكيلات العصابية التي تستقطب من لديهم الحماس وحب التجربة للإيقاع بهم.

ضبط عاطل يتاجر بها في سوهاج

وفي هذا الصدد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطل شاب ثلاثيني، لتربحه بالبيع والشراء باستخدام العملات الافتراضية "البيتكوين" بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، واستبدال قيمتها بالجنيه المصري من خلال تحويلها إلى محفظته الشخصية على هاتفه المحمول، والتعامل مع أشخاص من راغبي التعامل في تلك العملات الافتراضية دون الحصول على التراخيص اللازمة لهذا الشأن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم المذكور، والتحفظ على الهاتف المحمول،حيث إنه بمواجهته بما ورد من معلومات وتحريات، اعترف بارتكابه الواقعة على الوجه المُشار إليه.

عقوبة الاتجار في “ البيتكوين”

ومن ناحية أخري لم يغفل القانون المصري عن مناقشة هذا الأمر حيث نصت المادة (206) من قانون البنك المركزي علي أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها .

وطبقا للمادة (225) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أیاً من أحكام القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.