عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم نسيان آية من الفاتحة في الصلاة .. دار الإفتاء تجيب

حكم نسيان آية من
حكم نسيان آية من الفاتحة في الصلاة

حكم نسيان آية من الفاتحة في الصلاة.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول: هل نسيان آية من سورة الفاتحة يبطل الصلاة؟

حكم نسيان آية من الفاتحة في الصلاة

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن نسيان آية أو حتى سورة الفاتحة لا يبطل الصلاة ما دام الإنسان لم ينبه في صلاته بهذا النسيان، مشدداً على أنه لو ذكر بما نسى عليه أن يأتي هذا الركن، وإلا بطلت هذه الركعة تماماً.

ما حكم نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة لظروف مرضية .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “حكم نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة لظروف مرضية”.

وقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه يجب على من ينسى قراءة الفاتحة إذا تذكر خلال الصلاة أنه نسي قراءة الفاتحة؛ أن يعيد الركعة التي لم يقرأ بها ومن ثم يسجد سجود السهو وذلك لأن سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة . 

وأضاف "عاشور"، خلال إجابته على سؤال مضمونه «ما حكم نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة لظروف مرضية » عبر البث المباشر لـ دار الإفتاء المصرية على موقع الفيس بوك ، أنه في حال انه لم يتذكر أنه نسي شيء في الصلاة فلا إثم عليه وصلاته صحيحة ومقبولة.

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب

هل تبطل صلاة من نسي قراءة آية من السورة بعد الفاتحة؟

علاج السرحان في الصلاة 

 سؤال ورد للشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدر الإفتاء المصرية. وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن انشغال المُصلي بأفكار أو وساوس شيطانية، عادة ما تودي به إلى السهو والحرمان من الخشوع في الصلاة.

وقال إنها لو كانت هذه الوسوسة من الشيطان وليست حديث نفس، فإنها ستزول مباشرة بمجرد الاستعاذة بالله، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الوسوسة حديث نفس فستظل تراود المصلي عن صلاته، لذا على الإنسان أن يعود نفسه على الانشغال بما يتلو من قرآن وذكر في الصلاة، ويستعين على ذلك بالتركيز وتقطيع الآيات والوقوف عند رأس كل آية، وكذلك في التسبيح بالركوع والسجود، فهذا يساعد على الخشوع، وأيضًا عدم الدخول في الصلاة وقلبه منشغل بأمر من أمور الدنيا.

وأجاب الشيخ محمد وسام عن سؤال يقول صاحبه: "تأتيني أفكار أثناء الصلاة تلهيني عنها، وتجعلني أسهو كثيرًا، وأستعيذ بالله من الشيطان، لكن تلك الأفكار تظل تراودني؟"، موضحا أنه على المُصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في حال راودته الوساوس الشيطانية، ويكمل صلاته ، ولا يلتفت لمثل هذه الوسوسة".

الفاتحة دار الإفتاء حكم نسيان آية من الفاتحة في الصلاة الصلاة حكم نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة لظروف مرضية أمين الفتوى

موضوعات متعلقة

هل جلوس القطة على سجادة الصلاة يؤثر على طهارتها؟.. الإفتاء تجيب

حكم تأخير الصلاة عن وقتها .. الإفتاء تجيب

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم صلاة من نسي التشهد الأوسط.. ورأي الشرع في اجتناب زوجة الابن التعامل مع حماتها.. وهل تبطل صلاة من نسي قراءة آية من السورة بعد الفاتحة؟

فضل قراءة سورة الفاتحة 11 مرة.. أمور عظيمة لشفاء المرضى

ترشيحاتنا

شباب تونس: مصر أرض الأمان والمنتدى فرصة لتبادل الخبرات والثقافات

أحمد شوبير يعلق على انضمام أشرف بن شرقي لمنتخب المغرب .. شاهد

بعد التنقيب أسفل المنازل.. أستاذ آثار يكشف: كل المدن والقرى المصرية مناطق أثرية |فيديو

بتقنية الهولوجرام..اينشتاين يناقش نجوم الفن في منتدى شباب العالم.. شاهد

بعد تزايد إصابات كورونا بالفريق.. المغرب يستدعي أشرف بن شرقي لأمم أفريقيا

حكيمي يقود تشكيل المغرب أمام غانا في كأس أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتبارا من اليوم.. مصر للطيران: إجراءات صحية جديدة لراغبي السفر إلى لبنان

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

رئيس تحرير موقع صدى البلد ينعى الراحلة نوران عطا الله المدير التنفيذي لشركة الغنيمي

الكويت: 50% تخفيضا في أعداد العاملين بمقرات الحكومة لمكافحة كورونا

فصل الضريبة وإلغاء تسلسل الملكية.. إجراءات مرتقبة للتسجيل في الشهر العقاري

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

تريزيجيه يربك حسابات كيروش قبل مواجهة مصر ونيجيريا بالأمم الإفريقية

التحريات: وفاة نوران عطالله "موظفة" في حادث تصادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من شرم الشيخ| الرئيس السيسي يفتتح منتدى شباب العالم.. وآثار جائحة كورونا محور الجلسات

صدمات متتالية.. ماذا فعلت 2022 في المشاهير بأول 10 أيام من السنة؟

بدأ بـ الحقيقة وتألق في العاشرة ورحل بعد التاسعة..بصمات وائل الابراشي الإعلامية

صور نادرة لـ وائل الإبراشي مع زوجته وابنته الوحيدة فرح.. شاهد

فيديو

بعد تصريح البكبورت.. طليق نيللي كريم يخرج عن صمته ويرد على إساءاتها "فيديو"

ادعوا لهم بالرحمة.. 5 مشاهير رحلوا في بداية العام الجديد

وداع مهيب للإعلامي وائل الإبراشي.. انهيار الأهل وصدمة زملائه.. فيديو

عاصفة ودرجة الحرارة صفر .. تحذير عاجل من الأرصاد |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ