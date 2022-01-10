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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثتين.. سقوط سيارة من أعلى معدية في نيل منشأة القناطر |شاهد

سقوط سيارة ربع نقل
سقوط سيارة ربع نقل

شهدت مدينة منشأة القناطر حادث مؤسف عقب سقوط سيارة ربع نقل تقل عمال مزارعين بنهر النيل من معدية  خاصة بفرع رشيد. 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بسقوط سيارة من معدية، وجه اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بسرعة الانتقال لمسرح الحادث والدفع بقوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية بالاوناش لرفع السيارة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث بالجيزة والإنقاذ إلى المكان للبحث عن اى ناجين من الحادث.

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ونجح رجال الضفادع البشرية في انتشال جثتين حتى الان بينما يتم البحث عن اخرين حيث افادت التحريات الأولية بوجود اكثر من ٢٠ عامل على السيارة. 

وأشارت التحريات ان السيارة كانت في اتجاهها للبر الآخر إتجاه محافظة المنوفية ومازالت عمليات البحث مستمرة للبحث عن ناحين او انتشال جثث الغرقى.

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مساعد وزير الداخلية انتشال جثث قوات الإنقاذ النهرى مدينة منشأة القناطر

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