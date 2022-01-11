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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أدخر جزءا من مصروف البيت دون علم زوجي.. فما الحكم؟

أدخر جزءا من مصروف
أدخر جزءا من مصروف البيت دون علم زوجي لأنه مسرف

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “بشيل جزء من مصروف البيت دون علم زوجي لأنه مسرف جدا.. فما الحكم؟”.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: أولا جزى الله هذه الزوجة خيرا الله لأنها مدبرة وتراعي هذا الأمر، ولكن هذا المال الذى تدخره تعلم أنه ملك للزوج.

وأضاف أمين الفتوى: إذا ما وقع الزوج فى ضيق فى يوم من الايام أو احتاج منه فى أى وقت فلابد أن يأخذه، أو احتاج البيت إلى مصاريف ولم تجد إلا أن تأخذ من هذا المال فتنفق منه على البيت.

ونوه أمين الفتوى إلى أنه ينبغي على الزوجة أن تعلم أن هذا المال ليس ملكا لها، حيث إن هناك بعض النساء إذا ما ادخرت المال من مصروف البيت تظن أنه ملك لها، لا.. فهذا المال ملك للزوج وأنت وكيلة على هذا المال.

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وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء: هذا بخلاف المصروف الشخصي الذى يعطيه الزوج لزوجته فهذا ملك لها تتصرف فيه كيفما شاءت.

حكم إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل أو ترك العمل

حكم إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل أو ترك العمل “... ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه ” ما حكم إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل أو ترك العمل  ” ومن جانبه قال  الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل، ولا يجوز إجبارها على ترك العمل طالما أنك تزوجتها وهى عاملة بالفعل .

وأوضح أمين الفتوى خلال رده لعى سؤال “حكم إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل أو ترك العمل ” عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك ،أنه ليس للرجل   حق فى راتب زوجته  ولا يجوز تخييرها بين ترك العمل أو الإنفاق فى المنزل فمالها حق لها وحدها، وإن هى شاركت معك فى نفقات المنزل فهذا تفضلا منها ومن باب التعاون، فالنفقة على الأسرة إنما هى واجبة على الزوج. 

 

هل يجوز للزوج منع زوجته إعطاء والديها من راتبها

هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته أن تعطي مالا لوالديها من مرتبها أو مالها الخاص؟ سؤال ورد الى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا وقال: لا يجوز له ذلك، ومال الزوجة ملك لها لا للزوج، وإعطائها لوالديها من البر خاصة إذا كانوا فقراء، ولا يجب على الزوجة طاعة زوجها في ذلك، حتى ولو منعها، واعطتهم سرا بدون رضاه يجوز.

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