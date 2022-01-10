101.7 ألف حالة.. ارتفاع قياسي في إصابات فيروس كورونا بـ إيطاليا

سجلت إيطاليا، اليوم الاثنين، ولليوم الرابع على التوالي أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بـ فيروس كورونا سجلت الوفيات رقما قياسيا منذ أبريل العام الماضي.

وأظهرت البيانات الايطالية الرسمية، الخاصة بإصابات فيروس كورونا تسجيل 101 ألف و762 إصابة مؤكدة جديدة و227 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الوباء 7554344، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 139265.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن العالم قد يشهد موجة جديدة من فيروس كورونا كل 4 أشهر، وسط زيادة كبيرة في عدد الإصابات خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الدكتور ديفيد نابارو المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" أن "الطريقة التي ينشط بها هذا الفيروس، هو أنه يتراكم ثم يندفع بشكل كبير، ثم ينخفض ​​مرة أخرى، ثم يرتفع مرة أخرى كل 3 أو 4 أشهر".

وأوضح أنه من الصعب التنبؤ بالمستقبل، لكنه يوافق على أن النمط.. الذي سيحدث مع هذا الفيروس هو الطفرات المستمرة.. والتعايش مع الفيروس يعني القدرة على الاستعداد لهذه الطفرات والاستجابة لها بسرعة عند حدوثها".