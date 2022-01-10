مدير الصحة العالمية: منتدى شباب العالم فرصة هائلة لتقديم أفكار الشباب

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيريسوس أن منتدى شباب العالم، الذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين تحت شعار "العودة معا" يمثل فرصة هائلة لتقديم الكثير من أفكار الشباب من أجل مستقبل أكثر أمنا وصحة، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومات على بناء الشباب من أجل أن يلعبوا دورا محوريا في مجتمعاتهم.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية - مخاطبا المشاركين في المنتدى عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) خلال الجلسة الافتتاحية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ إن طاقات الشباب وأفكارهم ومواهبهم أساسية من أجل مواجهة التحديات، وعلى راسها قضية التغير المناخي.

وأضاف أن معظم سكان العالم من الشباب دون الثلاثين؛ ومن ثم فإن المستقبل بين أيديهم ومواهبهم وأفكارهم وطاقتهم، وهي أساسية من أجل مواجهة تحديات اليوم والغد بما في ذلك التغير المناخي والتلوث والصحة.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تدخر جهدا لإشراك الشباب، قائلا "قمنا بإنشاء مجلس الشباب التابع للمنظمة؛ للتأكد من إنخراط الشباب في صياغات الصحة العالمية"، لافتا إلى أن الشباب لم يتأثروا كثيرا بجائحة كورونا، لكن الجائحة أثرت على الكثير من الأمور المتعلقة بهم كالصحة والتعليم والوظائف، مضيفا أن عام 2022 يجب أن يكون عام القضاء على الجائحة من أجل توجيه النمو والتقدم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.