تغيير كلمة المرور فورا.. تحذير عاجل لمستخدمي فيسبوك وواتسآب وإنستجرام

حذر عدد من خبراء الأمن الإلكتروني جميع مستخدمي فيسبوك وواتسآب وإنستجرام، للإسراع بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم وذلك بعد اختراق أمنى أصاب مئات الآلاف من المستخدمين حول العالم.

وبحسب موقع The World News فإنه يجب على جميع مستخدمي تطبيقات شركة ميتا إلى إجراءات عدد من الخطوات الإضافية لتأمين الحسابات الخاصة بهم بعد تغيير كلمات المرور بعد عدد من العمليات الاحتيالية.

ونبهت شركة ميتا المستخدمين على جميع تطبيقاتها إلى أنهم قد يكونوا ضحايا لهجمات "التصيد الاحتيالي" لسرقة حسابات المستخدمين البنكية ، والتي تهدف إلى سرقة معلومات مثل كلمات المرور من خلال توفير صفحة تسجيل دخول مزيفة.

ويقوم الهاكرز الذين يستهدفون الضحايا باستدراجهم لموقع ويب يبدو أنه يديره كيان موثوق به، مثل بنك أو تاجر أو خدمة أخرى، حيث يعد موقع الويب خادعا ومزيفا ، والمحتوى المزيف للموقع مصمم لإقناع الضحية بإدخال معلومات حساسة ، مثل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني.

ومؤخرا، رفعت شركة ميتا دعوى قضائية ضد متسللين كانوا يستخدمون حيل التصيد لسرقة المعلومات من مستخدميهم، وقالت جيسيكا روميرو ، مديرة التقاضي في فيسبوك : "تمثل الهجمات الاحتيالية تهديدًا كبيرًا لملايين مستخدمي الإنترنت، حيث استهدفت أكثر من 39 ألف مستخدم العام الماضي".