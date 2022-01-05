تحذير لجميع مستخدمي واتساب.. يجب حذف هذه الرسالة ولا تفتحوها أبدا

أصبح تطبيق الدردشة الشهير واتساب WhatsApp، أرضا خصبة لعمليات الاحتيال مع وجود أكثر من ملياري مستخدم حول العالم ليس من الصعب على مجرمي الإنترنت استهداف المستخدمين باستمرار عبر مجموعة من الخدع الجديدة.

وتعد معظم الرسائل المزيفة بمكافأة نقدية مقابل المشاركة في الاستطلاعات أو تضمين الروابط الخبيثة التي تنقل المستخدمين إلى مواقع ويب غير موثوق بها، هي من أبرز عمليات الاحتيال التي تستهدف مستخدمي واتساب حاليا، حسبما ذكرت صحيفة "express" البريطانية.

عمليات ابتزاز جديدة تهدد مستخدمي واتساب



ومع ذلك، مع إدراك معظم الناس الآن لهذه الأنواع من التهديدات، يغير المحتالون تكتيكاتهم فبدلا من مجرد إرسال رسالة تحتوي على رابط وهمي أو وعد بالحصول على جائزة نقدية، يحاول المحتالون الآن سرقة الأموال بجعل الأشياء أكثر خصوصية.



ووفقا لفريق WABetainfo المتخصص في رصد أخبار واتساب، يستخدم المجرمين حاليا تكتيكا خاصا من خلال إنشاء محادثات تهدف إلى بناء علاقات مع المستخدمين، من خلال إرسال رسالة بسيطة تقول، "آسف، من أنت؟ لقد وجدت رقم هاتفك في دفتر العناوين الخاص بي".



وفي حال إجابة الضحية على الرسالة الخادعة، سوف يحاول المحتال بعد ذلك كسب ثقة مستخدم واتساب ويستدرجه ببطء لاستخراج المزيد من المعلومات الشخصية الخاصة به والتي قد تنتهي بترك الضحية في خطر التعرض للابتزاز.

وبمجرد الدردشة لفترة مع الضحية، يطلب المحتالون إضافتهم كصديق على حسابات شخصية مثل فيسبوك و إنستجرام، وفي حال تم منحهم هذا المعلومات، فسيمنحهم ذلك حق الوصول إلى قائمة الأشخاص الكاملة بالأصدقاء وجهات الاتصال الوثيقة.



ويستخدم قراصنة الإنترنت، هذه الحيلة لابتزاز الضحية من خلال تهديدها بإرسال صور مسيئة لها، تمكنوا من الحصول عليها أعبر حسابات التواصل الاجتماعي، و قاموا بسهولة بإنشاء صور مزيفة باستخدام برامج مثل Photoshop.

وإذا كنت من مستخدمي واتساب وتلقيت رسالة من أشخاص لا تعرفهم، يمكنك حماية نفسك من الوقوع في فخ المحتالين وعدم الرد على الرسالة وحذف الدردشة بسرعة دون تأخير.