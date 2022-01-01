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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل الآخرين.. كيفية الحصول على ميزات واتساب الجديدة

واتساب
واتساب

يعد واتساب WhatsApp، هو أحد أكثر منصات المراسلة استخداما حول العالم حيث يستخدمه أكثر من ملياري شخصا، لذلك تقوم شركة ميتا Meta المعروفة سابقا باسم فيسبوك Facebook، بتحديثه وتغييره باستمرار.


وبحسب ما ذكره موقع "independent"، تتضمن التحديثات المستقبلية لتطبيق واتساب، أدوات جديدة ومطورة من بينها ميزة إخفاء الرسائل، وميزة أخرى تسمي: "مجتمعات" وهي خاصية مماثلة لتلك الموجودة على تطبيق Discord والتي ستسمح لك بإضافة مجموعات إلى مجموعات أكبر، إلى جانب تطوير تطبيق جديد لجهاز iPad.

 

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كيفية الحصول على ميزات واتساب الجديدة قبل الآخرين

 

يرغب بعض الأشخاص في تجربة أحدث الميزات التي تقدمها شركة ميتا قبل أي شخص آخر، وتعد أسهل طريقة للحصول على هذه المزايا هي الاشتراك في برنامج الاختبار التجريبي الخاص بواتساب.


وفي كثير من الأحيان، تضيف شركة ميتا كعادتها جميع الميزات الجديدة إلى النسخ التجريبية من واتساب، أكثر من تحديثات التطبيق المعتادة، ولكن مع تحذير، ونظرا لأن هذه الميزات تكون قيد التطوير فقد تحتوي في بعض الأحيان على أخطاء تقوم بتعطيل التطبيق، لذا تقوم الشركة باختبارها بعناية قبل إطلاقها للإصدارات المستقرة.

 

ولكن من الصعب على الكثيرين تجربة العديد من الاختبارات التجريبية على واتساب، إلا أن هناك اختبارا واحدا متاحا للجميع في الوقت الحالي، حيث يمكن لكل المستخدمين تجربة الإصدار التجريبي لميزة الأجهزة المتعددة لتطبيق واتساب.


كيفية الانضمام إلى إصدار واتساب بيتا لمستخدمي آيفون

 

يمكن لمستخدمي هواتف آيفون الانضمام إلى نسخة واتساب التجريبية لأجهزة آبل، تنزيل تطبيق TestFlight على أي جهاز يعمل بنظام iOS، هذه أيضا هي الطريقة التي يحصل بها مستخدمو حاسبات Mac إلى الاختبار التجريبي لبرامج سطح المكتب أيضا.


وبمجرد القيام بذلك، سيحتاج المستخدمون بعد ذلك إلى فتح دعوة البريد الإلكتروني أو النقر "عرض في TestFlight" أو زر "بدء الاختبار" للنقر عليه، متبوعًا بـ "تثبيت" أو "تحديث"، ولكن للأسف، الاختبار التجريبي لتطبيق واتساب ممتلئ حاليا لأجهزة آيفون.

 

كيفية الانضمام إلى إصدار واتساب بيتا لمستخدمي أندرويد


لا يتعين على مستخدمي هواتف أندرويد تثبيت تطبيق ثالث على غرار أجهزة آيفون، ولكن يمكنهم بدلا من ذلك الوصول إلى النظام الأساسي التجريبي لخدمة المراسلة من خلال صفحة واتساب القياسية في متجر Google Play، ولكن لسوء الحظ، كما هو الحال في متجر تطبيقات آبل، فإن الإصدار التجريبي ممتلئ حاليا.


كيفية الانضمام إلى الإصدار التجريبي متعدد الأجهزة على هواتف آيفون وأندرويد

 

يسمح الإصدار التجريبي متعدد الأجهزة لمستخدمي واتساب، بفتح نفس الحساب على أربعة أجهزة مصاحبة مرتبطة في وقت واحد، دون الحاجة إلى توصيل هاتف، هذه الميزة متاحة أيضا لمستخدمي ويندوز الذين يستخدمون الإصدار التجريبي من خلال متجر تطبيقات Microsoft.


وللانضمام إلى الإصدار التجريبي على أجهزة آيفون، انتقل إلى إعدادات تطبيق واتساب، واضغط على خيار “الأجهزة المرتبطة”، ثم انقر على “Multi-Device Beta”، ثم “الانضمام إلى Beta، وبالنسبة لأجهزة أندرويد يمكن للمستخدمين اتباع نفس الخطوات.

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