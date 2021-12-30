بعضها طال انتظارها.. 5 مزايا "مهمة" تقترب من الوصول لتطبيق واتساب

مع اقتراب بداية العام الجديد، نقترب أيضا من الحصول على سلسلة من تحديثات واتساب WhatsApp الجديدة، والتي من المتوقع أن تغير كليا طريقة استخدامك لتطبيق التراسل خلال عام 2022 مما يجعله أكثر متعة وأسهل مما سبق.

إليك فيما يلي 5 من أكثر ميزات واتساب من المتوقع إطلاقها على هاتفك خلال عام 2022، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.



1. إنستجرام ريلز على واتساب:

وفقا لمتتبع أخبار واتساب WABetaInfo، يمكن لمنصة الدردشة الاجتماعية عرض مقاطع ريلز على إنستجرام مباشرة من التطبيق قريبا، وستكون لدى Reels مساحة مخصصة على تطبيق واتساب خلال عام 2022، وربما قد يكون هذا جزءا من خطة شركة ميتا لدمج جميع تطبيقات الشبكات الاجتماعية الكبيرة التي تمتلكها.

2. تسجيل الخروج من واتساب:

أشار موقع الويب المستقل WABetaInfo، إلى أن واتساب يعمل على ميزة جديدة تدعى "تسجيل الخروج"، وستكون هذه الميزة متوافقة مع التحديث متعدد الأجهزة حيث يمكنك تسجيل الخروج من أحد الأجهزة ولكن تظل مسجلا في جهاز آخر، وقد تم رصد هذه الميزة الجديدة داخل الإصدار التجريبي من واتساب على هواتف أندرويد.



3. اقرأ لاحقا:

أوضحت العديد من تقارير WABetaInfo، المتخصص في اخبار واتساب، أن ميزة "أقرأ لاحقا" يشاع أنه نسخة محدثة من ميزة الدردشات المؤرشفة، والتي عند تفعيلها ستقوم بإخفاء وكتم صوت الإشعارات من الدردشات التي يقوم المستخدم بتصنيفها كمزعجة، حتى لا تضطر إلى تلقي إشعارات منها حتى تكون جاهزا.



4. حذف غير محدود للجميع:

من أبرز إحدى الشكاوى الشائعة حول واتساب، أن المستخدم يحصل في الوقت الحالي، على وقت محدود قبل أن يحذف الرسالة لدى الجميع في الدردشة، وهو يقدر بـ68 دقيقة و16 ثانية، قبل أن تصبح الرسالة المرسلة غير قابلة للحذف للجميع في الدردشة ولن تتمكن من حذفها من حسابك إلى الأبد، ووفقا لأحدث التقارير، فإن واتساب تسعى لتغيير هذه المدة في تحديث مستقبلي، حيث يختبر تطبيق التراسل ميزة حذف جديدة غير محدودة المدة، مما يعني أنه يمكنك حذف أي رسالة في أي وقت.



5. الاختباء من جهات اتصال محددة:



يمكنك في الوقت الحالي، إخفاء آخر مرة كنت فيها على واتساب لجميع المستخدمين سواء أكانوا مسجلين بدفتر عناوينك أم لا، ولكن لا يمكنك إخفاؤها عن جهات اتصال محددة واظهارها للآخرين، ويقال إن الشركة ستقوم بتغيير هذا الإعداد قريبا، لذلك عندما تذهب لتغيير إعدادات "آخر ظهور"، سترى خيارا لـ "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء My Contacts Except".